Ultimo aggiornamento ore 17:19
Sport
Sport

Palio di Siena 16 agosto 2025, il drappellone che sarà consegnato alla contrada vincitrice | FOTO

di Antonio Scali
Palio di Siena 16 agosto 2025, il drappellone che sarà consegnato alla contrada vincitrice | FOTO

Qual è il drappellone per il Palio di Siena del 16 agosto 2025 dedicato alla Madonna dell’Assunta? Il premio che sarà consegnato alla contrada vincitrice del Palio è stato realizzato dall’artista Francesco De Grandi.

De Grandi ci presenta un Drappellone che appare subito suddiviso in tre parti, esattamente com i Tre Terzi della Città; una suddivisione anche metaforica, il sacro si figura nella parte alta, il profano con le Contrade nella parte in basso, il centro l’onirico, la magia, l’avvento di una carriera ancora da correre ma da molti gia’ sognata, il miraggio, appunto di vedere il proprio barbero primo al bandierino e il nerbo alzato del proprio fantino.

I Cavalieri, monocromatici, si distinguono per un colore assai conosciuto, quello del tufo, un tutt’uno con l’anello di Piazza, eroi di questa magica Giostra, quest’ultimi con volto “non umano”, più simile a quello divino del mondo agreste e incontaminato della vita all’aperto e della libertà anche sfrenata, della cultura estiva e della fecondità, paiono danzare risultando di grande leggerezza nella loro lettura interpretativa.

Di seguito la foto del drappellone in palio oggi, 16 agosto:

palio di siena drappellone

Streaming e tv

Abbiamo visto il drappellone per il Palio di Siena del 16 agosto 2025, ma dove vedere la Carriera in diretta tv e live streaming? Anche quest’anno sarà La7 a mostrare in diretta la tradizionale gara nella città toscana. La7 ormai da qualche tempo ha preso il posto della Rai nel trasmettere la diretta del Palio di Siena. All’ultimo bando per assegnarsi i diritti tv dell’evento l’offerta di La7 è stata di 540 mila, circa 67 mila euro a Palio, quasi il doppio di quanto offriva la Rai. L’ultima esperienza con un tv privata fu nel 1995, quando per un solo anno i diritti furono acquisiti da Mediaset. Per il Palio del 16 agosto 2025 la diretta partirà alle ore 16,45 e sarà visibile anche in streaming attraverso il sito di La7. Telecronaca affidata alla storica voce del calcio italiano, Pierluigi Pardo. Al commento Giovanni Mazzini, storico del Palio.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
