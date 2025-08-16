Palio di Siena 16 agosto 2025, diretta LIVE: la cronaca in tempo reale da Piazza del Campo

PALIO DI SIENA 16 AGOSTO 2025 DIRETTA LIVE – Oggi, 16 agosto 2025, si corre il Palio di Siena in onore della Madonna dell’Assunta, il cui drappellone, che andrà alla Contrada vincitrice, è stato realizzato da Francesco De Grandi. Noi di TPI lo seguiremo LIVE. Di seguito la cronaca in tempo reale:

LA DIRETTA

In aggiornamento

Palio di Siena 16 agosto 2025 diretta live: le contrade in Piazza

Ma quali sono le contrade che corrono il Palio di Siena del 16 agosto 2025? Di seguito l’elenco delle contrade con i rispettivi cavalli e fantini:

Leocorno: Giovanni Atzeni detto Tittia su Diodoro.

Civetta: Jonatan Bartoletti detto Scompiglio su Benitos.

Valdimontone: Giuseppe Zedde detto Gingillo su Anda e Bola.

Giraffa: Elias Mannucci detto Turbine su Ungaros.

Tartuca: Alessandro Cersosimo su Entu de Pietra Ulpu.

Aquila: Andrea Sanna detto Virgola su Diosu de Campeda.

Drago: Diego Minucci su Zenis.

Pantera: Dino Pes detto Velluto su Viso d’Angelo.

Bruco: Carlo Sanna detto Brigante su Diamante Grigio.

Onda: Sebastiano Murtas detto Grandine su Veranu.

Regolamento

Qual è il regolamento del Palio di Siena del 16 agosto 2025? La partenza avviene con un cavallo di rincorsa (il decimo) che posizionato fuori dal canape decide quando entrare e dare il via alla corsa: a volte questo avviene in pochi minuti, ma può anche durare ore a seconda della situazione tra contrade rivali. Solitamente il fantino di rincorsa decide di far partire il Palio quando i cavalli di una o più contrade rivali sono mal posizionati, o quando quello di una contrada alleata è in posizione favorevole. Una volta partiti, i cavalli – con o senza fantino – dovranno fare tre giri di piazza in senso orario. Nella corsa si affrontano a turno dieci delle diciassette contrade in cui è suddivisa la città di Siena, in modo che nessuna arrivi a saltarne due di fila (salvo squalifiche).

Streaming e diretta tv

Dove vedere il Palio di Siena di oggi, 16 agosto 2025, in diretta tv e live streaming? Anche quest’anno sarà La7 a mostrare in diretta la tradizionale gara nella città toscana. La7 ormai da qualche tempo ha preso il posto della Rai nel trasmettere la diretta del Palio di Siena. All’ultimo bando per assegnarsi i diritti tv dell’evento l’offerta di La7 è stata di 540 mila, circa 67 mila euro a Palio, quasi il doppio di quanto offriva la Rai. L’ultima esperienza con un tv privata fu nel 1995, quando per un solo anno i diritti furono acquisiti da Mediaset. Per il Palio del 16 agosto 2025 la diretta partirà alle ore 16,45 e sarà visibile anche in streaming attraverso il sito di La7. Telecronaca affidata alla storica voce del calcio italiano, Pierluigi Pardo. Al commento Giovanni Mazzini, storico del Palio.