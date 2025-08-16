Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 18:18
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Sport
Sport

Palio di Siena 16 agosto 2025, le contrade che prenderanno parte alla Carriera di oggi

Immagine di copertina
di Antonio Scali
Immagine dell'autore

Palio di Siena 16 agosto 2025, le contrade che prenderanno parte alla Carriera di oggi

Oggi, sabato 16 agosto 2025, si corre il Palio di Siena. Corsa che vedrà, come sempre, 10 contrade sfidarsi per la vittoria finale. Ma quali sono le contrade estratte per il Palio del 16 agosto 2025?

Pantera
Tartuca
Drago
Bruco
Giraffa
Aquila
Leocorno
Onda
Civetta
Valdimontone

Cavalli

Abbiamo visto le contrade del Palio di Siena 16 agosto 2025, ma come vengono assegnati i cavalli alle contrade che partecipano? Le dieci Contrade partecipano alla corsa con un cavallo che viene loro assegnato per estrazione a sorte da una rosa di cavalli selezionati tra quelli fisicamente idonei. Le prove di idoneità e l’assegnazione dei cavalli (la Tratta), avvengono tre giorni prima del Palio; prima del Palio si svolgono sei corse di prova (una la mattina ed una il pomeriggio) durante le quali il fantino, scelto dalla Contrada, prende dimestichezza con il cavallo che, allo stesso tempo, prende confidenza con il tufo della Piazza. Questi i cavalli per il Palio di Siena di oggi, 16 agosto 2025:

Leocorno: Giovanni Atzeni detto Tittia su Diodoro.
Civetta: Jonatan Bartoletti detto Scompiglio su Benitos.
Valdimontone: Giuseppe Zedde detto Gingillo su Anda e Bola.
Giraffa: Elias Mannucci detto Turbine su Ungaros.
Tartuca: Alessandro Cersosimo su Entu de Pietra Ulpu.
Aquila: Andrea Sanna detto Virgola su Diosu de Campeda.
Drago: Diego Minucci su Zenis.
Pantera: Dino Pes detto Velluto su Viso d’Angelo.
Bruco: Carlo Sanna detto Brigante su Diamante Grigio.
Onda: Sebastiano Murtas detto Grandine su Veranu.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Sport / Quanto dura (durata) il Palio di Siena del 16 agosto 2025: orari e info
Sport / Palio di Siena 16 agosto 2025, il drappellone che sarà consegnato alla contrada vincitrice | FOTO
Sport / Palio di Siena 16 agosto 2025: il regolamento della Carriera
Ti potrebbe interessare
Sport / Quanto dura (durata) il Palio di Siena del 16 agosto 2025: orari e info
Sport / Palio di Siena 16 agosto 2025, il drappellone che sarà consegnato alla contrada vincitrice | FOTO
Sport / Palio di Siena 16 agosto 2025: il regolamento della Carriera
Sport / Palio di Siena 16 agosto 2025, biglietti: quanto costano e dove acquistarli
Sport / Palio di Siena 16 agosto 2025: il programma della giornata, gli orari
Sport / Palio di Siena 16 agosto 2025, i cavalli e le relative contrade: tutte le assegnazioni
Sport / A che ora inizia il Palio di Siena del 16 agosto 2025: l’orario della Carriera su La7
Sport / Palio di Siena 16 agosto 2025, chi fa la telecronaca della Carriera su La7: giornalista e commentatore
Sport / Palio di Siena 16 agosto 2025, diretta LIVE: la cronaca in tempo reale da Piazza del Campo
Sport / Palio di Siena 16 agosto 2025 streaming e diretta tv: dove vedere la Carriera
Ricerca