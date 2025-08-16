Palio di Siena 16 agosto 2025, le contrade che prenderanno parte alla Carriera di oggi

Oggi, sabato 16 agosto 2025, si corre il Palio di Siena. Corsa che vedrà, come sempre, 10 contrade sfidarsi per la vittoria finale. Ma quali sono le contrade estratte per il Palio del 16 agosto 2025?

Pantera

Tartuca

Drago

Bruco

Giraffa

Aquila

Leocorno

Onda

Civetta

Valdimontone

Cavalli

Abbiamo visto le contrade del Palio di Siena 16 agosto 2025, ma come vengono assegnati i cavalli alle contrade che partecipano? Le dieci Contrade partecipano alla corsa con un cavallo che viene loro assegnato per estrazione a sorte da una rosa di cavalli selezionati tra quelli fisicamente idonei. Le prove di idoneità e l’assegnazione dei cavalli (la Tratta), avvengono tre giorni prima del Palio; prima del Palio si svolgono sei corse di prova (una la mattina ed una il pomeriggio) durante le quali il fantino, scelto dalla Contrada, prende dimestichezza con il cavallo che, allo stesso tempo, prende confidenza con il tufo della Piazza. Questi i cavalli per il Palio di Siena di oggi, 16 agosto 2025:

Leocorno: Giovanni Atzeni detto Tittia su Diodoro.

Civetta: Jonatan Bartoletti detto Scompiglio su Benitos.

Valdimontone: Giuseppe Zedde detto Gingillo su Anda e Bola.

Giraffa: Elias Mannucci detto Turbine su Ungaros.

Tartuca: Alessandro Cersosimo su Entu de Pietra Ulpu.

Aquila: Andrea Sanna detto Virgola su Diosu de Campeda.

Drago: Diego Minucci su Zenis.

Pantera: Dino Pes detto Velluto su Viso d’Angelo.

Bruco: Carlo Sanna detto Brigante su Diamante Grigio.

Onda: Sebastiano Murtas detto Grandine su Veranu.