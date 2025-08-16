Icona app
16:04
Sport
Sport

Palio di Siena 16 agosto 2025, i cavalli e le relative contrade: tutte le assegnazioni

di Antonio Scali
Palio di Siena 16 agosto 20225, i cavalli e le relative contrade: tutte le assegnazioni

Quali sono i cavalli che correranno il Palio di Siena del 16 agosto 2025? Le dieci Contrade partecipano alla corsa con un cavallo che viene loro assegnato per estrazione a sorte da una rosa di cavalli selezionati tra quelli fisicamente idonei. Le prove di idoneità e l’assegnazione dei cavalli (la Tratta), avvengono tre giorni prima del Palio; prima del Palio si svolgono sei corse di prova (una la mattina ed una il pomeriggio) durante le quali il fantino, scelto dalla Contrada, prende dimestichezza con il cavallo che, allo stesso tempo, prende confidenza con il tufo della Piazza.

Quali sono i cavalli che correranno il Palio di Siena del 16 agosto 2025? Eccoli con le rispettive contrade e i fantini.

Leocorno: Giovanni Atzeni detto Tittia su Diodoro.
Civetta: Jonatan Bartoletti detto Scompiglio su Benitos.
Valdimontone: Giuseppe Zedde detto Gingillo su Anda e Bola.
Giraffa: Elias Mannucci detto Turbine su Ungaros.
Tartuca: Alessandro Cersosimo su Entu de Pietra Ulpu.
Aquila: Andrea Sanna detto Virgola su Diosu de Campeda.
Drago: Diego Minucci su Zenis.
Pantera: Dino Pes detto Velluto su Viso d’Angelo.
Bruco: Carlo Sanna detto Brigante su Diamante Grigio.
Onda: Sebastiano Murtas detto Grandine su Veranu.

Streaming e tv

Abbiamo visto i cavalli che correranno il Palio di Siena del 16 agosto 2025 (Madonna dell’Assunta), ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Anche quest’anno sarà La7 a mostrare in diretta la tradizionale gara nella città toscana. La7 ormai da qualche tempo ha preso il posto della Rai nel trasmettere la diretta del Palio di Siena. All’ultimo bando per assegnarsi i diritti tv dell’evento l’offerta di La7 è stata di 540 mila, circa 67 mila euro a Palio, quasi il doppio di quanto offriva la Rai. L’ultima esperienza con un tv privata fu nel 1995, quando per un solo anno i diritti furono acquisiti da Mediaset. Per il Palio del 16 agosto 2025 la diretta partirà alle ore 16,45 e sarà visibile anche in streaming attraverso il sito di La7. Telecronaca affidata alla storica voce del calcio italiano, Pierluigi Pardo. Al commento Giovanni Mazzini, storico del Palio.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
Ricerca