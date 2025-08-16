A che ora inizia il Palio di Siena del 16 agosto 2025: l’orario della Carriera su La7

A che ora inizia il Palio di Siena del 16 agosto 2025 (dedicato alla Madonna dell’Assunta) che verrà trasmesso in diretta tv su La7? La messa in onda della Carriera è prevista a partire dalle ore 16,45 su La7. La corsa vera e propria però non partirà prima delle ore 19-19,30. Ma vediamo insieme il programma del Palio di Siena di oggi, 16 agosto 2025:

alle ore 7.45 Messa del Fantino, officiata dal Cardinale e Arcivescovo Augusto Paolo Lojudice presso la Cappella esterna di Palazzo Pubblico

alle ore 9 uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà per la Provaccia

alle ore 16.45 sfilata del drappello dei Carabinieri a cavallo

alle ore 16.50 ingresso in piazza del Campo del Corteo Storico

alle ore 19 uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà per il Palio (l’ultimo accesso da via Duprè sarà chiuso alle 17.45).

Concluso il Corteo, uno scoppio del mortaretto annuncia l’uscita dei cavalli dall’Entrone. Ad ogni fantino viene consegnato un nerbo di bue con il quale potrà incitare il cavallo e/o ostacolare gli avversari durante la corsa. Quindi le accoppiate si avvicinano al punto della mossa dove sono stati tesi i due canapi tra i quali saranno chiamati dal mossiere, che in questa occasione sarà Renato Bircolotti, ad allinearsi. L’ordine di entrata è stabilito dalla sorte.

Streaming e tv

Abbiamo visto a che ora inizia il Palio di Siena del 16 agosto 2025, ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Anche quest’anno sarà La7 a mostrare in diretta la tradizionale gara nella città toscana. La7 ormai da qualche tempo ha preso il posto della Rai nel trasmettere la diretta del Palio di Siena. All’ultimo bando per assegnarsi i diritti tv dell’evento l’offerta di La7 è stata di 540 mila, circa 67 mila euro a Palio, quasi il doppio di quanto offriva la Rai. L’ultima esperienza con un tv privata fu nel 1995, quando per un solo anno i diritti furono acquisiti da Mediaset. Per il Palio del 16 agosto 2025 la diretta partirà alle ore 16,45 e sarà visibile anche in streaming attraverso il sito di La7. Telecronaca affidata alla storica voce del calcio italiano, Pierluigi Pardo. Al commento Giovanni Mazzini, storico del Palio.