Palio di Siena 16 agosto 2024, il drappellone che sarà consegnato alla contrada vincitrice | FOTO

Qual è il drappellone per il Palio di Siena del 16 agosto 2024 dedicato alla Madonna dell’Assunta? Il premio che sarà consegnato alla contrada vincitrice del Palio è stato realizzato dall’artista Riccardo Guasco. Un Drappellone giocato sui contrasti cromatici delle terre, i gialli e gli ocra del tufo, con i colori del cielo, dei palazzi, delle bandiere che sventolano a Siena durante il Palio in un grande universo di forme e colori d’ispirazione cubista. Dal cubismo e dal futurismo arriva la frammentazione delle forme tipiche del caleidoscopio, forme che si intersecano tra loro generando linee che guidano l’occhio in una discesa verticale, che idealmente parte dalla testa coronata della Madonna e va giù lungo linee diagonali fino alla Piazza del Campo. Si passa da una dimensione sacra a una dimensione più terrena del Palio, toccando la torre civica del palazzo comunale, i cavalli, i palazzi, fino a scendere sulla terra di Piazza con la sua caratteristica forma a semicerchio e la divisione in spicchi.

Oltre ai cavalli, grandi protagonisti sono i barberi, le caratteristiche sfere con i colori delle Contrade, con cui i bambini di Siena giocano in strada. Barberi che nella parte alta del Cencio, sopra alla testa della Madonna, coronata come da un sole, richiamano la forma dei pianeti, in un intreccio giocoso e celeste allo stesso tempo. Un gioco rappresentato dai colori che sembrano interagire nel nome di una tradizione forte e vivida. Ed è proprio ai colori, all’energia che sprigionano, al gioco di bambini, ai cavalli e ai senesi che è ispirata quest’opera. Di seguito la foto del drappellone in palio oggi, 16 agosto:

A contendersi l’ambito premio saranno dieci contrade. Sette di queste gareggeranno di diritto: Selva, Lupa, Valdimontone, Onda, Nicchio, Leocorno e Civetta. Le restanti tre sono state invece sorteggiate lo scorso 7 luglio: si tratta di Chiocciola, Oca e Istrice.

Streaming e tv

Abbiamo visto il drappellone per il Palio di Siena del 16 agosto 2024, ma dove vedere la Carriera in diretta tv e live streaming? Anche quest’anno sarà La7 a mostrare in diretta la tradizionale gara nella città toscana. La7 ormai da qualche tempo ha preso il posto della Rai nel trasmettere la diretta del Palio di Siena. All’ultimo bando per assegnarsi i diritti tv dell’evento l’offerta di La7 è stata di 540 mila, circa 67 mila euro a Palio, quasi il doppio di quanto offriva la Rai. L’ultima esperienza con un tv privata fu nel 1995, quando per un solo anno i diritti furono acquisiti da Mediaset. Per il Palio del 16 agosto 2024 la diretta partirà alle ore 16,45 e sarà visibile anche in streaming attraverso il sito di La7. Telecronaca affidata alla storica voce del calcio italiano, Pierluigi Pardo. Al commento Giovanni Mazzini, storico del Palio.