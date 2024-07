Olimpiadi Parigi 2024: il calendario (programma) delle gare di oggi, 31 luglio

Qual è il calendario (programma) delle gare delle Olimpiadi di Parigi 2024 di oggi, mercoledì 31 luglio? Di seguito l’elenco delle gare in programma oggi con i rispettivi orari:

Mercoledì 31 luglio

08:00 TRIATHLON – Donne

08:30 BADMINTON

Singolare femminile, gironi preliminari

Singolare maschile, gironi preliminari

09:00 VOLLEY – eliminatorie maschili e femminili (4 partite)

09:00 BEACH VOLLEY – fase a gironi maschile e femminile (10 partite)

09:00 PALLAMANO – Uomini, fase a gironi (2 partite)

09:00 TIRO A SEGNO – Carabina 50m 3 posizioni – uomini, qualificazione

09:00 TIRO A VOLO

Fossa olimpica – qualificazioni femminili – Giorno 2

Fossa olimpica – finale femminile

09:30 CANOTTAGGIO

Doppio pesi leggeri – donne, finale C

Doppio pesi leggeri – uomini, finale C

Singolo – uomini, semifinali C/D

Singolo – donne, semifinali C/D

Due senza – uomini, semifinali

Due senza – donne, semifinali

Doppio pesi leggeri – uomini, semifinali

Doppio pesi leggeri – donne, semifinali

Quattro di coppia – uomini, finale B

Quattro di coppia – donne, finale B

Quattro di coppia – uomini, finale A

Quattro di coppia – donne, finale A

10:00 TENNISTAVOLO – 2° e 3° turno Singolare maschile e femminile

10:00 HOCKEY SU PRATO – Donne, fase a gironi (2 partite)

10:00 JUDO

-70 kg – donne, eliminatorie

-90 kg – uomini, eliminatorie

10:30 HOCKEY SU PRATO – Donne, fase a gironi (2 partite)

11:00 EQUITAZIONE – Grand Prix dressage a squadre ed individuale, 2a giornata

11:00 TUFFI – Piattaforma 10m sincro – donne

11:00 BOXE

60kg – donne, quarti di finale

66 kg – donne, 1/16 di finale o 1/8 di finale

57 kg – uomini, 1/16 di finale o 1/8 di finale

71 kg – uomini, 1/16 di finale o 1/8 di finale

11:00 VELA

Skiff maschile – Serie di apertura

Skiff femminile – Serie di apertura

11:00 NUOTO

200 rana donne, batterie

200m dorso – uomini, batterie

200 m farfalla – donne, batterie

11:00 BASKET FEMMINILE Gruppo A, Porto Rico-Spagna

12:00 TENNIS – Semifinali Doppio maschile, Quarti di finale Singolare femminile, Doppio misto, 3° turno Singolare maschile, Doppio femminile

12:00 TIRO CON L’ARCO – Gara individuale – uomini e donne, eliminatorie (32mi e 16mi)

12:00 SCHERMA

Sciabola a squadre – uomini, tabellone dei 16

Sciabola a squadre – uomini, quarti di finale

Sciabola a squadre – uomini, semifinali 5-8

Sciabola a squadre – uomini, semifinali

Sciabola a squadre – uomini, finali 5-6, 7-8

13:10 BMX FREESTYLE

Park – finale femminile

Park – finale maschile

13:30 BASKET FEMMINILE Gruppo A, Cina-Serbia

14:00 PALLANUOTO FEMMINILE Gruppo A, Paesi Bassi-Australia

14:00 BADMINTON

Singolare femminile, gironi preliminari

Singolare maschile, gironi preliminari

14:00 PALLAMANO – Uomini, fase a gironi (2 partite)

15:30 CANOA SLALOM

Canadese – donne, semifinale

Canadese – finale femminile

15:30 BOXE

60kg – donne, quarti di finale

66 kg – donne, 1/16 di finale o 1/8 di finale

57 kg – uomini, 1/16 di finale o 1/8 di finale

71 kg – uomini, 1/16 di finale o 1/8 di finale

15:35 PALLANUOTO FEMMINILE Gruppo A, Canada-Cina

16:00 JUDO

-70 kg – donne, final block

-90 kg – uomini, final block

17:00 CALCIO – Donne, fase a gironi (2 partite)

17:00 HOCKEY SU PRATO – Donne, fase a gironi (2 partite)

17:15 BASKET Gruppo C, OQT (PUR)-Serbia

17:30 HOCKEY SU PRATO – Uomini, fase a gironi (2 partite)

17:30 BASKET 3X3

Donne, fase a gironi (2 partite)

Uomini, fase a gironi (2 partite)

17:30 GINNASTICA ARTISTICA – Concorso generale – uomini, finale

17:45 TIRO CON L’ARCO – Gara individuale – uomini e donne, eliminatorie (32mi e 16mi)

18:30 PALLANUOTO FEMMINILE Gruppo B, Italia-Stati Uniti

19:00 CALCIO – Donne, fase a gironi (2 partite)

19:30 BADMINTON

Singolare femminile, gironi preliminari

Singolare maschile, gironi preliminari

Doppio misto, quarti di finale

19:00 PALLAMANO – Uomini, fase a gironi (2 partite)

19:30 SCHERMA

Sciabola a squadre – uomini, finale per il bronzo

Sciabola a squadre – uomini, finale per l’oro

20:00 BOXE

60kg – donne, quarti di finale

66 kg – donne, 1/16 di finale o 1/8 di finale

57 kg – uomini, 1/16 di finale o 1/8 di finale

71 kg – uomini, 1/16 di finale o 1/8 di finale

20:05 PALLANUOTO FEMMINILE Gruppo B, Spagna-Grecia

20:30 NUOTO

100m stile libero – donne, finale

200 m farfalla – finale maschile

200 rana – finale maschile

1500m stile libero – donne, finale

200 dorso – uomini, semifinali

200 rana – donne, semifinali

200 m farfalla – donne, semifinali

100 stile libero – finale maschile

21:00 BASKET 3X3

Donne, fase a gironi (2 partite)

Uomini, fase a gironi (2 partite)

21:00 CALCIO – Donne, fase a gironi (2 partite)

21:00 BASKET Gruppo C, Stati Uniti-Sud Sudan

Streaming e tv

Abbiamo visto il calendario (programma) delle gare delle Olimpiadi Parigi 2024 in programma oggi, ma dove vederle in diretta tv e live streaming? Le varie gare saranno trasmesse in Italia in chiaro, gratis, su Rai 1 (per un totale di 360 ore) e sul canale satellitare Eurosport, visibile anche tramite Sky. Non solo tv. Sarà possibile seguire tutto anche in live streaming. Le gare infatti saranno visibili anche sulla piattaforma gratuita RaiPlay.it e in abbonamento su discovery+, Eurosport Player e Dazn (dove sono presenti i canali Eurosport).