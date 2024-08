Olimpiadi Parigi 2024: il calendario (programma) delle gare di oggi, 11 agosto

Qual è il calendario (programma) delle gare delle Olimpiadi di Parigi 2024 di oggi, domenica 11 agosto? Di seguito l’elenco delle gare in programma oggi con i rispettivi orari:

Domenica 11 agosto

08:00 ATLETICA – Maratona – donne, finale

09:00 PALLANUOTO – Uomini, finale per il bronzo

09:00 PALLAMANO – Uomini, finale per il bronzo

11:00 LOTTA

Stile libero, 65 kg – ripescaggi

Stile libero, 97 kg – ripescaggi

Femminile, 76 kg – ripescaggi

Stile libero, 65 kg – Finale per l’oro e Finale per il bronzo

Stile libero, 97 kg – Finale per l’oro e Finale per il bronzo

Femminile, 76 kg – Finale per l’oro e Finale per il bronzo

11:00 PENTATHLON MODERNO – Donne, finale*

11:00 CICLISMO SU PISTA

Omnium – donne, scratch 1/4

Velocità – donne, semifinali

Keirin – uomini, quarti di finale

Omnium – donne, tempo race 2/4

Velocità – donne, posti 5-8

Keirin – uomini, semifinali

Omnium – donne, eliminazione 3/4

Keirin – uomini, finale 7-12

Keirin – uomini, finale 1-6

Velocità – finali femminili

Omnium – donne, corsa a punti 4/4

11:30 SOLLEVAMENTO PESI – +81 kg – donne

11:30 BASKET (fase finale) – Finale per il bronzo femminile

13:00 VOLLEY – Finale per l’oro femminile

13:30 PALLAMANO – Uomini, finale per l’oro (1 partita)

14:00 PALLANUOTO – Uomini, finale per l’oro

15:30 BASKET (fase finale) – Finale per l’oro femminile

CERIMONIA DI CHIUSURA (orario da definire)

Streaming e tv

Abbiamo visto il calendario (programma) delle gare delle Olimpiadi Parigi 2024 in programma oggi, ma dove vederle in diretta tv e live streaming? Le varie gare saranno trasmesse in Italia in chiaro, gratis, su Rai 2 (per un totale di 360 ore) e sul canale satellitare Eurosport, visibile anche tramite Sky. Non solo tv. Sarà possibile seguire tutto anche in live streaming. Le gare infatti saranno visibili anche sulla piattaforma gratuita RaiPlay.it e in abbonamento su discovery+, Eurosport Player e Dazn (dove sono presenti i canali Eurosport).