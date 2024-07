Olanda Inghilterra streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Euro 2024

Questa sera, mercoledì 10 luglio 2024, alle ore 21 allo stadio di Dortmund va in scena la partita Olanda Inghilterra, valida per le semifinali di Euro 2024, gli Europei di calcio in programma in Germania dal 14 giugno al 14 luglio. La partita, ovviamente, sarà trasmessa in Italia dove tanti appassionati si metteranno davanti alla tv. Dove vedere Olanda Inghilterra in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Il calcio d’inizio di Olanda Inghilterra, match valido per Euro 2024, è in programma alle ore 21 di oggi, mercoledì 10 luglio 2024. A trasmettere la partita saranno la tv satellitare Sky Sport e, in chiaro (gratis), Rai 1. Previsto ampio pre e post partita con commenti, interviste e tanto altro.

Olanda Inghilterra streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguire la partita di Euro 2024 anche in live streaming su pc, smartphone e tablet tramite le piattaforme RaiPlay.it (gratuita) e SkyGo (riservata agli abbonati Sky).

Probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming Olanda Inghilterra, ma quali sono le probabili formazioni delle due nazionali in campo stasera? Eccole:

Olanda (4-2-3-1): Verbruggen; Dumfries, de Vrij, van Dijk, Aké; Schouten, Reijnders; Malen, Simons, Gakpo; Depay.

Inghilterra (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Guehi, Trippier; Mainoo, Rice; Saka, Bellingham, Foden; Kane.