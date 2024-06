Euro 2024, gironi e programma (calendario) degli Europei in Germania

Quali sono i gironi e le date delle partite (programma) di Euro 2024 in programma in Germania dal 14 giugno? Presenti 24 Nazionali, che si contendono la 17esima edizione del torneo in dieci stadi tedeschi: Berlino, Colonia, Monaco di Baviera, Francoforte, Amburgo, Dortmund, Lipsia, Gelsenkirchen, Stoccarda e Düsseldorf. Accederanno alla fase a eliminazione diretta le prime due squadre di ogni girone più le quattro migliori terze. Gli ottavi di finale sono in programma tra il 29 giugno e il 2 luglio, i quarti il 5 e il 6 luglio, le semifinali il 9 e il 10 luglio. Ma vediamo insieme il calendario dei gironi di Euro 2024, che precede la fase a eliminazione diretta:

GIRONE A: GERMANIA, SCOZIA, SVIZZERA, UNGHERIA

14 giugno 21:00: Germania-Scozia

15 giugno 15:00: Ungheria-Svizzera

19 giugno 18:00: Germania-Ungheria

19 giugno 21:00: Scozia-Svizzera

23 giugno 21:00: Svizzera-Germania

23 giugno 21:00: Scozia-Ungheria

GIRONE B: ALBANIA, CROAZIA, ITALIA, SPAGNA

15 giugno 18:00: Spagna-Croazia

15 giugno 21:00: Italia-Albania

19 giugno 15:00: Croazia-Albania

20 giugno 21:00: Spagna-Italia

24 giugno 21:00: Albania-Spagna

24 giugno 21:00: Croazia-Italia

GIRONE C: DANIMARCA, INGHILTERRA, SERBIA, SLOVENIA

16 giugno 18:00: Slovenia-Danimarca

16 giugno 21:00: Serbia-Inghilterra

20 giugno 15:00: Slovenia-Serbia

20 giugno 18:00: Danimarca-Inghilterra

25 giugno ore 21:00: Danimarca-Serbia

25 giugno ore 21:00: Inghilterra-Slovenia

GIRONE D: AUSTRIA, FRANCIA, PAESI BASSI, POLONIA

16 giugno 15:00: Polonia-Paesi Bassi

17 giugno 21:00: Austria-Francia

21 giugno 18:00: Polonia-Austria

21 giugno 21:00: Paesi Bassi-Francia

25 giugno 18:00: Francia-Polonia

25 giugno 18:00: Paesi Bassi-Austria

GIRONE E: BELGIO, ROMANIA, SLOVACCHIA, UCRAINA

17 giugno 15:00: Romania-Ucraina

17 giugno 18:00: Belgio-Slovacchia

21 giugno 15:00: Slovacchia-Ucraina

22 giugno 21:00: Belgio-Romania

26 giugno 18:00: Ucraina-Belgio

26 giugno 18:00: Slovacchia-Romania

GIRONE F: GEORGIA, PORTOGALLO, REPUBBLICA CECA, TURCHIA

18 giugno 18:00: Turchia-Georgia

18 giugno 21:00: Portogallo-Repubblica Ceca

22 giugno 15:00: Georgia-Repubblica Ceca

22 giugno 18:00: Turchia-Portogallo

26 giugno 21:00: Georgia-Portogallo

26 giugno 21:00: Repubblica Ceca-Turchia

Streaming e tv

Abbiamo visto il calendario (date) delle partite dei gironi di Euro 2024, ma dove vederle in diretta tv e live streaming? A trasmettere le partite saranno la tv satellitare Sky Sport (tutte, match dell’Italia compresi) e, in chiaro (gratis), la Rai (partite dell’Italia, in totale 31 match). Previsto ampio pre e post partita con commenti, interviste e tanto altro. Non solo tv. Sarà possibile seguire le partita di Euro 2024 anche in live streaming su pc, smartphone e tablet tramite le piattaforme RaiPlay.it (gratuita) e SkyGo (riservata agli abbonati Sky).