Il nuovo San Siro sarà tra gli stadi più costosi d’Europa. Ma non batte le cifre di quelli americani

Il nuovo stadio di San Siro sarà tra i più costosi d’Europa

Secondo gli ultimi rilevamenti, i costi del nuovo stadio San Siro saranno doppi rispetto alla media europea. Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, che cita i documenti ufficiali, la nuova struttura costerà 505.803.000 euro. Il prezzo totale, diviso per i 60mila posti a sedere di capienza previsti, porta ad una spesa media di circa 8400 euro a posto.

L’Allianz Stadium ad esempio costa sui 4.000 a seggiolino mentre dei 29 impianti valutati all’interno dei documenti della Direzione Tecnica del Comune di Milano, la media è di poco inferiore e pari a 3.600 euro a posto. La media è però alzata da due stadi “costosissimi, quello di Wembley e lo stadio dell’Arsenal che hanno costi tra i 9.000 e i 12.000 euro a posto. Tutti gli altri impianti sono di poco sopra i 3.000 euro a posto”.

Gli stadi costruiti tra il 2008 e il 2018 in Europa sono costati complessivamente più di 19 miliardi di euro e la media per seggiolino è stata pari a 4.060 euro. Gli stadi inglesi sono tra i più costosi al mondo e dominano la classifica europea. Wembley è costato oltre il miliardo di euro mentre l’Emirates supera i 600 milioni. L’Etihad del City è costato più di 500 milioni di euro.

San Siro può comunque stare tranquillo, gli stadi con i costi più alti sono quelli statunitensi. Il Mercedes Benz di Atlanta è costato un miliardo e mezzo. Si tratta della casa degli Atlanta United Fc e dei Flacons della NFL. Le cifre da capogiro sono forse in questo caso giustificate: la struttura è ispirata al Pantheon romano il cui tetto è anche capace di modificare l’opacità dei vetri per controllare il livello di illuminazione interno.

Lo Yankee Stadium invece è costato oltre i 2 miliardi di euro: è lo stadio dei New York Yankees e della squadra calcistica della grande mela, i New York City FC, ed è la struttura più costosa al mondo. I posti sono su cinque piani sovrapposti, con palchi intorno al diamante centrale. Lo stadio, per quanto costoso, può contenere meno spettatori dei precedenti: 50 mila per il baseball e 30mila per il calcio.

