“Non sono vaccinato e non intendo vaccinarmi”: Novak Djokovic pronto a saltare gli Us Open

“Non mi vaccino”: Novak Djokovic pronto a saltare gli Us Open

Dopo aver trionfato a Wimbledon, Novak Djokovic ha confermato di non avere nessuna intenzione di vaccinarsi, motivo per cui potrebbe saltare i tornei statunitensi, tra cui gli Us Open in programma dal 29 agosto all’11 settembre.

“Non sono vaccinato e non intendo vaccinarmi, pertanto l’unica buona notizia per me sarebbe quella dell’abolizione del divieto di entrata negli Usa per i non vaccinati” ha dichiarato il tennista serbo.

“Sono in vacanza, e intendo riposarmi per alcune settimane, al termine di un periodo faticoso di alcuni mesi. C’è stato tanto tennis e sono contento per questo. Ho ottenuto quello che volevo” ha aggiunto Djokovic che all’inizio dell’anno aveva dovuto saltare gli Australian Open dopo essere stato espulso dal Paese proprio perché non vaccinato contro il Covid-19.