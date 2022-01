Djokovic ha comprato l’80% di un’azienda che lavora a una cura per il Covid

Novak Djokovic torna a far parlare di sé per argomenti che non riguardano lo sport che pratica. Il tennista serbo ha, infatti, acquistato l’80% di QuantBiorRes, un’azienda danese di biotecnologie che sta lavorando allo sviluppo di una cura per il Covid – 19. Lo ha dichiarato alla Reuters Ivan Locarevic, l’amministratore delegato della società.

Non si conoscono le cifre dell’investimento che è stato effettuato nel giugno 2020 perché non sono state rivelate. Locarevic ha spiegato alla Reuters che QuantBioRes ha circa undici ricercatori che lavorano in Danimarca, Australia e Slovenia. Secondo quanto riportato dall’ad, il team starebbe lavorando a un trattamento diverso dal vaccino. L’oggetto della ricerca, infatti, sarebbe un peptide che potrebbe inibire l’infezione delle cellule umane da parte del virus. Gli studi clinici potrebbero partire in Gran Bretagna quest’estate.

Djokovic, nel frattempo, è tornato a Belgrado dall’Australia, dopo la revoca del visto, mentre si stanno disputando gli Australian Open di tennis in sua assenza. Il tennista è stato espulso dalla nazione perché non vaccinato. Chi non ha ricevuto due dosi, infatti, non può entrare nel Paese.