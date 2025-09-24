Nizza Roma streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Europa League

NIZZA ROMA STREAMING TV – Questa sera, mercoledì 24 settembre 2025, alle ore 21 Nizza e Roma scendono in campo all’Allianz Riviera di Nizza, partita valida per la prima fase della Uefa Europa League 2025-2026. Dove vedere Nizza Roma in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Nizza Roma: dove vederla in tv

La partita di Europa League tra Nizza e Roma sarà visibile in diretta tv via satellite sui canali Sky Sport. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Nizza Roma è in programma per le ore 21 di oggi, mercoledì 24 settembre 2025.

Dove vedere la partita in live streaming

In live streaming la partita di Europa League Nizza Roma sarà visibile tramite la piattaforma, riservata agli abbonati Sky, SkyGo, che consente di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili dovunque voi siate, e su NOW. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Partita: Nizza-Roma

Nizza-Roma Dove: Allianz Riviera, Nizza

Allianz Riviera, Nizza Data: mercoledì 24 settembre 2025

mercoledì 24 settembre 2025 Ore: 21

21 Canale tv: Sky Sport

Sky Sport Streaming: SkyGo, Now

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Nizza Roma in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

NIZZA (3-4-2-1): Diouf; Peprah, Bah, Bard; Clauss, Bourdaoui, Vanhoutte, Gouveia; Diop, Boga; Moffi. All. Haise.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, Cristante, Koné, Angelino; Soulé, El Shaarawy; Ferguson.