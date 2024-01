Nicola Pietrangeli punzecchia Jannik Sinner: “Per battere i miei record gli servono due vite”

Nicola Pietrangeli e Jannik Sinner: “Per battere i miei record gli servono due vite”

Nicola Pietrangeli, uno dei migliori tennisti italiani di sempre, elogia Jannik Sinner ma non rinuncia a lanciare una frecciatina nei confronti del fresco vincitore degli Australian Open.

Intervistato da La politica nel pallone, in onda su Gr Parlamento, Pietrangeli ha dichiarato: “Questo successo di Jannik Sinner va oltre lo sport. Vedere questo ragazzino vincere un torneo così importante come l’Australian Open ti dà una botta di allegria. Ora è presto per dire cosa sarà, ma il futuro è rosa per lui. È un ragazzo umile, fa venire voglia di stargli vicino”.

“Sinner in questo momento non ha punti deboli, anche se si può sempre migliorare. Lui è completo, adesso sono gli altri che vogliono batterlo e la battaglia sarà più dura. Per battere i miei record, però, gli ci vogliono due vite. Li batterà quasi tutti, ma quello delle 164 partite in Coppa Davis è impossibile perché hanno cambiato i regolamenti” ha aggiunto il due volte campione del Roland Garros.

L’ex tennista, quindi, conclude: “In questo momento il tennis italiano è il numero uno al mondo. Abbiamo vinto la Coppa Davis, Sinner comincia l’anno vincendo il primo Grande Slam, cosa vogliamo di più?”.