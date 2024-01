Australian Open, capolavoro di Sinner in rimonta: l’altoatesino vince il suo primo Slam

Sinner-Medvedev, la finale degli Australian Open

Trionfo di Jannik Sinner all’Australian Open. Nella sua prima finale di uno Slam, il campione altoatesino ha superato il russo Daniil Medvedev in cinque set, completando un’avvincente rimonta.

Medvedev, numero 3 del mondo, ha vinto i primi due set per 6 game a 3, ma il 22enne altoatesino ha risposto vincendo i successivi due set con un punteggio di 6-4. Sinner, numero 4 al mondo, ha poi conquistato un break, vincendo il quinto e ultimo set per 6-3. Sinner è diventato così il terzo italiano della storia a vincere un torneo dello Slam. L’ultimo era stato Adriano Panatta nel 1976, anno della vittoria al Roland Garros, preceduto da Nicola Pietrangeli, sempre sulla terra rossa di Parigi, nel 1959 e nel 1960.

Sinner: “Vittoria importantissima, grazie per supporto”

“È una vittoria importantissima in un grande torneo per me, voglio ringraziare tutti quelli che hanno reso questo Slam così speciale”. Così Jannik Sinner a fine partita dopo il trionfo agli Australian Open. Un discorso iniziato con i complimenti non di rito al grande sconfitto Medvedev: “Daniil mi congratulo con te, hai disputato un torneo eccezionale. Abbiamo giocato diverse finali ma in ogni incontro dimostri qualcosa per cui dovrò migliorare. Hai fatto uno sforzo eccezionale in questo torneo. Ti auguro di sollevare questo trofeo prima o poi, e il meglio per il resto della stagione”. Poi una battuta sul caldo clima australiano: “Dove sono i miei genitori adesso ci sono meno venti gradi, è molto più divertente stare qui e correre sotto il sole”. E il ringraziamento alla squadra: “Grazie al mio team, cerchiamo di migliorare giorno dopo giorno, di capire le situazioni in modo migliore. E grazie che riuscite a capirmi anche se a volte non è semplice”. E il pubblico: “L’incoraggiamento e il supporto qui è stato eccezionale, mi avete fatto sentire a casa”.

Alcaraz: “Jannik, te lo meriti più di chiunque altro”

Tra i primi a congratularsi con Sinner c’è stato lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 2 del mondo. “Sono così felice per te Jannik! Te lo meriti più di chiunque altro! Goditi il momento amico mio”, ha scritto sui social.

"THIS IS A JOKE, SINNER IS THE KING" 👑 Jannik Sinner has Nick Kyrgios 𝐒𝐓𝐀𝐑𝐓𝐋𝐄𝐃 👀#AusOpen pic.twitter.com/UfmYvfZaYM — Eurosport (@eurosport) January 28, 2024

Djokovic si congratula con Sinner

Novak Djokovic si è congratulato con Jannik Sinner per la sua vittoria oggi agli Australian Open. Subito dopo la fine della finale, Djokovic su Instagram si è felicitato con Sinner, facendo al tempo stesso i complimenti anche al suo avversario Danii Medvedev. Djokovic era stato sconfitto da Sinner in semifinale a Melbourne.