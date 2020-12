Nations League sorteggio semifinali Final Four 2021 streaming e diretta tv: dove vederlo

Oggi, giovedì 3 dicembre 2020, a Nyon (Svizzera), quartier generale della Uefa, alle ore 17,30 andrà in scena il sorteggio della fase finale della Nations League: si conosceranno le due semifinali che si giocheranno il 6-7 ottobre 2021 mentre le finali sono previste il 10 ottobre 2021. Al sorteggio parteciperanno Italia, Belgio, Francia e Spagna che hanno vinto i rispettivi gironi di Lega A. Dove vedere il sorteggio delle semifinali (Final Four 2021) della Nations League in live streaming e diretta tv? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

IL SORTEGGIO IN DIRETTA

In tv

L’esito del sorteggio sarà comunicato dai principali canali televisivi sportivi e non. Per seguirlo basterà quindi sintonizzarsi sul canale all news sportivo satellitare (a pagamento) Sky Sport 24 o in chiaro su RaiNews24 o TgCom 24. Il sorteggio inizierà alle ore 17,30.

Sorteggio Nations League Final Four 2021 in live streaming

Il sorteggio sarà visibile anche in live streaming sul sito ufficiale della UEFA. Altre dirette saranno visibili su altre piattaforme come SportMediaset e SkyGo.

Dove si gioca e il regolamento

L’Italia è la candidata ad ospitare la fase finale, essendo la vincitrice del girone A1. In linea teorica anche due avversarie del gruppo azzurro, Olanda e Polonia, avevano dato l’ok all’organizzazione ma, se arriverà il via libera italiano, si giocherà a Milano e Torino. Il sorteggio di oggi, 3 dicembre, deciderà i due accoppiamenti per le semifinali, senza teste di serie o restrizioni. La squadra sorteggiata per prima sarà la squadra di casa dell’accoppiamento A, e la squadra sorteggiata per seconda sarà la squadra ospite dell’accoppiamento A. La terza squadra estratta sarà la squadra di casa dell’accoppiamento B. La fascia 1 viene svuotata e il sorteggio termina con la quarta squadra sorteggiata per essere la squadra in trasferta dell’accoppiamento B. Se la seconda o la quarta squadra estratta è la nazione ospitante, la relativa semifinale viene cambiata in modo che la nazione ospitante sia la squadra di casa. L’accoppiamento della partita che include la nazione ospitante è considerato la semifinale 1 di mercoledì 6 ottobre; l’altro accoppiamento è la semifinale 2 di giovedì 7 ottobre. Le quattro partecipanti:

Italia

Belgio

Francia

Spagna

