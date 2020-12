Sorteggio Nations League diretta LIVE: le Final Four 2021

Oggi, giovedì 3 dicembre 2020, a Nyon (Svizzera) alle ore 17,30 andrà in scena il sorteggio della fase finale della Nations League: si conosceranno le due semifinali che si giocheranno il 6-7 ottobre 2021 mentre le finali sono previste il 10 ottobre 2021. Al sorteggio parteciperanno Italia, Belgio, Francia e Spagna che hanno vinto i rispettivi gironi di Lega A. TPI seguirà il sorteggio LIVE. Di seguito la DIRETTA.

DIRETTA LIVE

Ore 14,50 – Alle 17,30 il sorteggio – Alle ore 17,30 prenderà il via il sorteggio delle final four della Nations League 2021. Che avversario pescherà l’Italia in semifinale? Queste le quattro nazionali partecipanti:

Italia

Belgio

Francia

Spagna

Regolamento

Il sorteggio della Nations League di oggi, 3 dicembre 2020, deciderà i due accoppiamenti per le semifinali, senza teste di serie o restrizioni. La squadra sorteggiata per prima sarà la squadra di casa dell’accoppiamento A, e la squadra sorteggiata per seconda sarà la squadra ospite dell’accoppiamento A. La terza squadra estratta sarà la squadra di casa dell’accoppiamento B. La fascia 1 viene svuotata e il sorteggio termina con la quarta squadra sorteggiata per essere la squadra in trasferta dell’accoppiamento B. Se la seconda o la quarta squadra estratta è la nazione ospitante, la relativa semifinale viene cambiata in modo che la nazione ospitante sia la squadra di casa. L’accoppiamento della partita che include la nazione ospitante è considerato la semifinale 1 di mercoledì 6 ottobre; l’altro accoppiamento è la semifinale 2 di giovedì 7 ottobre.

Streaming e tv

L’esito del sorteggio sarà comunicato dai principali canali televisivi sportivi e non. Per seguirlo basterà quindi sintonizzarsi sul canale all news sportivo satellitare (a pagamento) Sky Sport 24 o in chiaro su RaiNews24 o TgCom 24. Il sorteggio inizierà alle ore 17,30. Il sorteggio sarà visibile anche in live streaming sul sito ufficiale della UEFA. Altre dirette saranno visibili su altre piattaforme come SportMediaset e SkyGo.

