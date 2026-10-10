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Napoli Frosinone streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Napoli Frosinone streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A

NAPOLI FROSINONE STREAMING TV – Oggi, sabato 10 ottobre 2026, alle ore 20,45 Napoli e Frosinone scendono in campo allo stadio Diego Armando Maradona, partita valida per la sesta giornata della Serie A 2026-2027. Dove vedere Napoli Frosinone in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Dove vederla in tv e live streaming

La partita di Serie A tra Napoli e Frosinone sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN e via satellite sui canali di Sky Sport. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Napoli Frosinone è in programma per le ore 20,45 di oggi, sabato 10 ottobre 2026. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

DOVE VEDERE LE PARTITE DI CALCIO IN STREAMING

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Napoli Frosinone in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

Napoli (4-2-3-1): Milinkovic Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Marin, Spinazzola; Gilmour, Lobotka; Politano, De Bruyne, Lang/Neres; Hojlund.

Frosinone (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani, Monterisi/Cittadini, Bracaglia; Calò, Masini/Cichella; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Bobcek.

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Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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