Mondiali sci alpino Cortina 2021 streaming e diretta tv: dove vedere le gare

Dall’8 al 21 febbraio 2021 sulle Dolomiti vanno in scena i Mondiali di sci alpino di Cortina 2021. Il programma includerà: discesa libera, supergigante, gigante, slalom e quindi parallelo e parallelo a squadre. Alla competizione l’Italia arriva con più di qualche ambizione di medaglia anche se all’ultimo gli azzurri hanno dovuto fare a meno di Sofia Goggia, infortunatasi alla tibia. Dove vederle i Mondiali di sci alpino di Cortina 2021 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Tutte le gare saranno trasmesse in chiaro, gratis, sui canali Rai (Rai 2 e RaiSport) e via satellite (a pagamento) su Eurosport (visibile anche con abbonamento a Sky). Non potete vedere le varie gare? I risultati e alcune immagini saranno trasmesse dai principali tg sportivi e non.

Mondiali sci alpino Cortina 2021 streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguire tutto anche in live streaming tramite le piattaforme RaiPlay.it (gratuita), EurosportPlayer e Dazn. Come funziona RaiPlay? Semplice, per seguire le gare sulla piattaforma gratuita della Rai che permette di vedere tutto da pc, table e smartphone bisogna semplicemente accedervi e selezionare la voce dirette. Una volta all’interno seguire le indicazioni per il canale che cercate. Per le gare dei Mondiali, come detto, Rai 2 o RaiSport.

Perché Cortina

La sede di Cortina è stata decisa dal congresso FIS di Cancún, in Messico, il 10 giugno 2016; Cortina d’Ampezzo si è imposta dopo quattro candidature andate a vuoto. La località ha già ospitato la rassegna iridata nel 1932 e nel 1956 (in tale occasione le gare olimpiche furono valide anche ai fini dei campionati mondiali, come d’uso fino ai XIII Giochi olimpici invernali di Lake Placid 1980); vi fu inoltre un’ulteriore edizione, quella del 1941, in seguito dichiarata nulla a causa della seconda guerra mondiale. Le sedi della gare saranno le piste Druscié A, Labirinti, Olimpia delle Tofane, Rumerlo e Vertigine.

