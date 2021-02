Mondiali sci alpino Cortina 2021, calendario: il programma delle gare

Qual è il calendario delle gare (il programma) dei Mondiali di sci alpino di Cortina 2021? Le gare si terranno dall’8 al 21 febbraio 2021. Il programma includerà: discesa libera, supergigante, gigante, slalom e quindi parallelo e parallelo a squadre. Più di qualche ambizione di medaglia per l’Italia anche se all’ultimo ha dovuto fare a meno di Sofia Goggia, infortunatasi alla tibia. Ma vediamo insieme il calendario dei Mondiali di sci alpino Cortina 2021:

Lunedì 8 febbraio 2021

Ore 11.00: combinata femminile, supergigante

Ore 14.30: combinata femminile, slalom

Martedì 9 febbraio 2021

Ore 10.30: supergigante femminile

Ore 13.00: supergigante maschile

Mercoledì 10 febbraio 2021

Ore 10.00: combinata maschile, supergigante

Ore 10.30: prima prova discesa femminile

Ore 13.30: combinata maschile, slalom

Giovedì 11 febbraio 2021

Ore 10.30: seconda prova discesa femminile

Ore 12.30: prima prova discesa maschile

Venerdì 12 febbraio 2021

Ore 10.30: seconda prova discesa maschile

Ore 13.00: terza prova discesa femminile

Sabato 13 febbraio 2021

Ore 11.00: discesa femminile

Ore 13.00: terza prova discesa maschile

Domenica 14 febbraio 2021

Ore 11.00: discesa maschile

Martedì 16 febbraio 2021

Ore 9.00: qualificazioni parallelo maschile

Ore 9.00: qualificazioni parallelo femminile

Ore 14.00: parallelo maschile

Ore 14.00: parallelo femminile

Mercoledì 17 febbraio 2021

Ore 12.15: parallelo a squadre

Giovedì 18 febbraio 2021

Ore 10.00: prima manche gigante femminile

Ore 13.30: seconda manche gigante femminile

Venerdì 19 febbraio 2021

Ore 10.00: prima manche gigante maschile

Ore 13.30: seconda manche gigante maschile

Sabato 20 febbraio 2021

Ore 10.00: prima manche slalom femminile

Ore 13.30: seconda manche slalom femminile

Domenica 21 febbraio 2021

Ore 10.00: prima manche slalom maschile

Ore 13.30: seconda manche slalom maschile

Streaming e tv

Abbiamo visto il calendario (programma) delle gare dei Mondiali di sci alpino di Cortina 2021, ma dove vederle in diretta tv e live streaming? Tutte le gare saranno trasmesse in chiaro, gratis, sui canali Rai e via satellite (a pagamento) su Eurosport. Non solo tv. Sarà possibile seguire tutto anche in live streaming tramite le piattaforme RaiPlay.it (gratuita), EurosportPlayer e Dazn.

