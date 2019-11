Mondiale di Rugby 2019, Sudafrica campione del mondo: Inghilterra battuta 31-12

A Yokohama trionfa il Sudafrica, che conquista così la sua terza coppa del mondo di rugby. Gli Springboks hanno superato l’Inghilterra con il punteggio di 31-12 nella finale dei Mondiali, dopo aver battuto in semifinale i favoriti della vigilia, la Nuova Zelanda.

Si tratta della terza vittoria al Mondiale per il Sudafrica dopo quella del 1995 e del 2007. A determinare la vittoria nella finale di oggi contro gli inglesi la maggiore potenza fisica degli africani, l’agonismo, la qualità difensiva e la precisione tattica.

Con questa vittoria, Kolisi diventa il primo capitano di colore ad alzare la Coppa del mondo. Per l’Inghilterra si tratta invece della terza sconfitta in una finale, dopo quelle del 1991 e del 2007. L’unico successo resta quello del 2003.

Un match dominato sin dall’inizio dagli Springboks, che hanno badato alla concretezza e al risultato, a scapito dello spettacolo. Grazie a quattro piazzati di Pollard, le cose si mettono subito a favore dei sudafricani che si portano avanti per 12-6.

Coppa del mondo di rugby 2019: tutto quello che c’è da sapere

Anche nel secondo tempo la musica non cambia, con le difese che prevalgono nettamente sugli attacchi. Insomma, l’obiettivo dichiarato da entrambe le squadre sembra essere quello di non prenderle. Ma il Sud Africa sembra avere qualcosa in più.

Potrebbero interessarti Bologna Inter streaming live e diretta tv: dove vederla | Serie A Roma Napoli streaming e tv: dove vedere la partita della Serie A Milan SPAL streaming live e diretta tv: dove vedere la partita della Serie A

Pollard si dimostra il miglior attaccante, con 22 punti realizzati. Ottimo anche Farrell, che permette di portare gli africani sempre in meta. Al 60esimo il risultato è di 12-18. Al 66esimo Mapimbi e Am realizzano una splendida ripartenza e ottengono la prima meta del match.

Pollard realizza e si porta avanti per 25-12. Nel finale l’Inghilterra ci prova ma Kolbe chiude i conti per il definitivo 31-12. Il Sudafrica è campione del mondo di rugby.