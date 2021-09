A che ora inizia (e finisce) la Maratona di Roma 2021: tutti gli orari

A che ora inizia (e finisce) la Maratona di Roma 2021 in programma oggi, domenica 19 settembre? Ve lo diciamo subito: la maratona prenderà il via intorno alle ore 6,45. La “fine” dell’evento (e dei conseguenti disagi al traffico) è previsto entro le ore 14,30. Dopo la partenza dai Fori Imperiali, la gara proseguirà tra piazza Venezia, via del Teatro Marcello, poi il Circo Massimo e Piramide. Poi il percorso si snoderà tra Ostiense-Marconi, piazzale della Radio, Testaccio. Si continua quindi sui lungotevere sino a raggiungere via della Conciliazione e San Pietro e poi ancora Borgo e Prati. Si raggiungerà poi la zona del quartiere Della Vittoria, dell’Acqua Acetosa, di Campi Sportivi, della Moschea, di viale Parioli e del Villaggio Olimpico. Si passerà per il quartiere Flaminio per poi tornare in centro, da via del Corso, e da lì proseguire la gara “toccando”, tra le altre, piazza Navona e largo di Torre Argentina, per poi tornare nell’area dei Fori Imperiali.

Bus deviati

Abbiamo visto a che ora inizia (e finisce) la Maratona di Roma 2021, ma quali sono le linee bus deviate per l’evento? Saranno temporaneamente sospese 9 linee (2, 30, 40, 64, 70, 77, 280, 628 e 715); altre 9 saranno deviate su itinerari alternativi (23, 69, 85, 160, 671, 714, 766, C2 e C3), mentre altre 54 linee saranno limitate (3, 8, 19, 32, 34, 44, 46, 49, 51, 52, 53, 60, 62, 63, 71, 75, 80, 81, 83, 87, 89, 98, 115, 118, 128, 170, 180F, 190F, 200, 201, 226, 301, 446, 490, 492, 495, 590, 716, 718, 719, 775, 781, 792, 870, 881, 910, 911, 913, 916F, 982, 990, C6, C8 e H). Per la gara la Questura ha inoltre richiesto la temporanea chiusura della fermata “Colosseo”, lungo la metro B. Per quel che riguarda le 9 linee temporaneamente sospese, lo stop al servizio sarà con queste modalità: la linea 2 sarà sospesa tra le 6,30 e le 12,45; la 30, da inizio servizio e sino alle 14; la 40, dalle 6 alle 14,30; la 64, dalle 6 alle 13; la 70, dalle 6 alle 14,30; la 77, da inizio servizio alle 9,40; la 280, da inizio servizio alle 13; la 628, da inizio servizio alle 14; la 715, da inizio servizio alle 14,30.