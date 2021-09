Maratona di Roma 2021: percorso, strade chiuse, linee bus deviate

Oggi, domenica 19 settembre 2021, torna la maratona di Roma. La gara (sospesa lo scorso anno causa pandemia) quest’anno inizierà prima e si svolgerà a partire dalle ore 6,45. La partenza e l’arrivo saranno in via dei Fori Imperiali, mentre il percorso di 42 chilometri e 195 metri si snoderà tra ben 13 quartieri della Capitale: centro storico, Ostiense, Marconi, Portuense, Testaccio, San Pietro, Borgo, Prati, Della Vittoria, Campi Sportivi, Parioli, Villaggio Olimpico e Flaminio. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Percorso

Dopo la partenza dai Fori Imperiali, la gara proseguirà tra piazza Venezia, via del Teatro Marcello, poi il Circo Massimo e Piramide. Poi il percorso si snoderà tra Ostiense-Marconi, piazzale della Radio, Testaccio. Si continua quindi sui lungotevere sino a raggiungere via della Conciliazione e San Pietro e poi ancora Borgo e Prati. Si raggiungerà poi la zona del quartiere Della Vittoria, dell’Acqua Acetosa, di Campi Sportivi, della Moschea, di viale Parioli e del Villaggio Olimpico. Si passerà per il quartiere Flaminio per poi tornare in centro, da via del Corso, e da lì proseguire la gara “toccando”, tra le altre, piazza Navona e largo di Torre Argentina, per poi tornare nell’area dei Fori Imperiali.

Atleti

Saranno 7500 i podisti al via domani mattina nella “Acea Run Rome the marathon” (la maratona di Roma 2021) che ritorna dopo la pausa del 2020 legata al Covid. Un buon numero, anche se per forza di cose inferiore alla edizioni record di qualche anno fa. Così suddiviso: 5300 italiani, 2200 atleti provenienti dall’estero in rappresentanza di ben 60 nazioni. Il nome più importante è certamente quello dell’eritreo Ghirmay Ghebrselassie oro mondiale nel 2015 a Pechino e quarto classificato nel 2016 ai giochi di Rio de Janeiro. Il fondista africano ha un personale di 2.07.11 realizzato nello scorso mese di marzo ad Ampugnano (Siena). Con lui l’etiope Berga Bekele 2.06.41 ed i kenioti Mathew Kipsaat 2.09.17 ed Emanuel Naibei 2.08.27. Nel mirino di questi atleti anche il primato della corsa di 2.07.18 realizzato nel 2009 dal keniota Benjamin Kolum. In gara anche l’azzurro Michele Palamini. In campo femminile la favorita è l’etiope Tinbit Weldegebriel 2.23.37 mentre la rivale più accreditata è la connazionale Winfridah Moseti con 2.27.44. Più difficile per entrambe la caccia al primato della corsa di 2.22.52 realizzato nel 2019 dall’etiope Kebede Alemu.

Maratona di Roma 2021: le strade chiuse

A causa della maratona di Roma 2021 ci saranno tante modifiche al traffico. La riduzione della carreggiata sarà attiva in via Valco di San Paolo, lato destro carreggiata in direzione viale Guglielmo Marconi; in viale Guglielmo Marconi, largo Tommaso Edison e Ponte Marconi, corsia di destra, da via valco di San Paolo al confine col territorio del XI Municipio. Chiusura al transito veicolare di: via Cristoforo Colombo, laterale da via Marco Polo a circonvallazione Ostiense; circonvallazione Ostiense, da via Cristoforo Colombo a via Ostiense; via Ostiense, carreggiata preferenziale, da circonvallazione Ostiense al Sepolcreto; via Ostiense, da viale Giustiniano Imperatore a circonvallazione Ostiense; via Ostiense, da viale Giustiniano Imperatorea a via valco di San Paolo; via valco di San Paolo, semicarreggiata da via Ostiense a viale Guglielmo Marconi; viale Guglielmo Marconi, piazzale Tommaso Edison e Ponte Marconi, corsia di destra, da via valco di San Paolo al confine col territorio del Municipio XI. Inversione del senso unico di marcia della complanare alla via Ostiense, nel tratto compreso tra via Giulio Rocco e via Giuseppe Libetta. Modifiche anche in via Portuense, in corrispondenza dell’ingresso del fornice ferroviario corsia centrale destra, direzione via Giovanni Volpato senso vietato per i veicoli provenienti da via Ettore Rolli; via Portuense in corrispondenza dell’uscita dal fornice centrale corsia di sinistra del ponte ferroviario direzione via Orti di Cesare, per i veicoli provenienti da via Volpato obbligo di svolta a sinistra.

Non solo strade chiuse a causa della maratona di Roma 2021: previsto il divieto di fermata e parcheggi tolti in viale delle Terme di Caracalla e via Antonina. Istituzione del divieto di fermata o sosta con rimozione anche in circonvallazione Ostiense, lato destro, da via Cesare Candeo a via Manfredo Camperio; in via Ostiense, lato sinistro, da viale Giustiniano Imperatore a via Giulio Rocco; sul lato destro, da viale Giustiniano Imperatore al civico 267; sul lato destro da altezza civico 193/c a via Giulio Rocco; sul lato sinistro, da largo Beato Placido Riccardi (altezza via Tessalonica) a viale Ferdinando Baldelli; sul lato destro, da largo Beato Placido Riccardi a via valco di San Paolo; in via valco di San Paolo, lato destro, da via Ostiense a viale Marconi e viale Marconi, lato destro, da via valco di San Paolo a piazzale Tommaso Edison.

L’istituzione della seguente disciplina di traffico in via Portuense: nel tratto compreso tra il fornice del ponte ferroviario e l’intersezione con via angelo bellani, divieto di fermata sul lato destro, divieto di transito; via ettore Rolli: nel tratto compreso tra l’intersezione con via Angelo Bellani e l’intersezione con via degli Stradivari con divieto di fermata lato destro direzione largo Alessandro Roja, restringimento della carreggiata lato destro stessa direzione, divieto di transito; via degli Stradivari: nel tratto compreso tra l’intersezione con via Ettore Rolli e l’intersezione con lungotevere degli Artigiani, divieto di fermata sul lato destro in direzione del ponte, restringimento della carreggiata lato destro stessa direzione edivieto di transito; Ponte Testaccio: nel tratto compreso tra l’intersezione con lungotevere degli artigiani e l’intersezione con largo Giovanni Battista Marzi, divieto di fermata sul lato destro in direzione largo marzi, restringimento della carreggiata, divieto di transito.

Divieto di fermata anche in lungotevere in Sassia, via della Conciliazione, piazza città Leonina, via di Porta Angelica, via Crescenzio, piazza Cavour, viale Giulio Cesare, via Fornovo, viale delle Milizie, via della Giuliana, piazzale Clodio, via Giuseppe Mazzini, piazza Bainsizza, viale Carso, largo Generale Gonzaga del Vodice, via Achille Papa, via Marcello Prestinari, piazza Monte Grappa e lungotevere della Vittoria.

Linee bus deviate

Complessivamente, saranno modificate 72 linee buss. Temporaneamente sospese 9 linee (2, 30, 40, 64, 70, 77, 280, 628 e 715); altre 9 saranno deviate su itinerari alternativi (23, 69, 85, 160, 671, 714, 766, C2 e C3), mentre altre 54 linee saranno limitate (3, 8, 19, 32, 34, 44, 46, 49, 51, 52, 53, 60, 62, 63, 71, 75, 80, 81, 83, 87, 89, 98, 115, 118, 128, 170, 180F, 190F, 200, 201, 226, 301, 446, 490, 492, 495, 590, 716, 718, 719, 775, 781, 792, 870, 881, 910, 911, 913, 916F, 982, 990, C6, C8 e H). Per quel che riguarda le 9 linee temporaneamente sospese, lo stop al servizio sarà con queste modalità: la linea 2 sarà sospesa tra le 6,30 e le 12,45; la 30, da inizio servizio e sino alle 14; la 40, dalle 6 alle 14,30; la 64, dalle 6 alle 13; la 70, dalle 6 alle 14,30; la 77, da inizio servizio alle 9,40; la 280, da inizio servizio alle 13; la 628, da inizio servizio alle 14; la 715, da inizio servizio alle 14,30.