Sport

Manchester City Napoli streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Champions League

di Anton Filippo Ferrari
Manchester City Napoli streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Champions League

MANCHESTER CITY NAPOLI STREAMING TV – Questa sera, giovedì 18 settembre 2025, alle ore 21 Manchester City e Napoli scendono in campo a Manchester, partita valida per la prima fase della Uefa Champions League 2025-2026. Dove vedere il match Manchester City Napoli in diretta tv e live streaming? Sky Sport? Dazn? Mediaset? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita della massima competizione europea nel dettaglio:

Manchester City Napoli: dove vederla in tv

La partita di Champions League tra Manchester City e Napoli sarà visibile in diretta tv via satellite sui canali Sky Sport. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Manchester City Napoli è in programma per le ore 21 di oggi, giovedì 18 settembre 2025.

Dove vedere la partita in live streaming

In live streaming la partita di Champions League Manchester City Napoli sarà visibile tramite la piattaforma a pagamento – riservata agli abbonati Sky – SkyGo e su NOW. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

  • Partita: Manchester City-Napoli
  • Dove: Ethiad Stadium, Manchester
  • Data: giovedì 18 settembre 2025
  • Ore: 21
  • Canale tv: Sky Sport
  • Streaming: SkyGo, NOW
DOVE VEDERE LE PARTITE DI CALCIO IN STREAMING

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere la partita di Champions League Manchester City Napoli in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di questa sera:

MANCHESTER CITY (4-3-3): Donnarumma; Ait Nouri, Stones, Khusanov, Nunes; Reijnders, Rodri, Bernardo Silva; Marmoush, Doku, Haaland. All. Guardiola.

NAPOLI (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Spinazzola; Lobokta; McTominay, De Bruyne, Anguissa, Politano; Hojlund. All. Conte.
Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Ricerca