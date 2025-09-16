Juventus Borussia Dortmund streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Champions League

JUVENTUS BORUSSIA DORTMUND STREAMING TV – Questa sera, martedì 16 settembre 2025, alle ore 21 Juventus e Borussia Dortmund scendono in campo all’Allianz Stadium di Torini, partita valida per la prima fase della Uefa Champions League 2025-2026. Dove vedere il match Juventus Borussia Dortmund in diretta tv e live streaming? Sky Sport? Dazn? Mediaset? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita della massima competizione europea nel dettaglio:

Juventus Borussia Dortmund: dove vederla in tv

La partita di Champions League tra Juventus e Borussia Dortmund sarà visibile in diretta tv via satellite sui canali Sky Sport. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Juventus Borussia Dortmund è in programma per le ore 21 di oggi, martedì 16 settembre 2025.

Dove vedere la partita in live streaming

In live streaming la partita di Champions League Juventus Borussia Dortmund sarà visibile tramite la piattaforma a pagamento – riservata agli abbonati Sky – SkyGo e su NOW. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Partita : Juventus-Borussia Dortmund

: Juventus-Borussia Dortmund Dove : Allianz Stadium, Torino

: Allianz Stadium, Torino Data: martedì 16 settembre 2025

martedì 16 settembre 2025 Ore: 21

21 Canale tv: Sky Sport

Sky Sport Streaming: SkyGo, NOW

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere la partita di Champions League Juventus Borussia Dortmund in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di questa sera:

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Koopmeiners, Yildiz; David. All. Tudor

BORUSSIA DORTMUND (3-4-3): Kobel; Ryerson, Anton, Bensebaini; Yan Couto, Groß, Nmecha, Svensson; Adeyemi, Guirassy, Beier. All. Kovac