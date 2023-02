Nel mondo del calcio l’omosessualità è purtroppo ancora un tabù, per questo il coming out di Jakub Jankto, ex giocatore di Udinese e Sampdoria, è un deciso passo in avanti. Il calciatore, ora in forza allo Sparta Praga, è tra i primissimi, se non il primo, professionista in attività a dichiararsi. “Come tutti gli altri – ha detto – voglio anche vivere la mia vita in libertà. Senza paure. Senza pregiudizio. Senza violenza. Ma con amore. Sono gay e non voglio più nascondermi”, ha annunciato con un video sui social.

Tra le tante reazioni seguite al coming out di Jankto c’è anche quella della sua ex compagna, Markéta Ottomanská: “Sono orgogliosa che sia stato in grado di raccogliere le forze per uscire pubblicamente”. “È il primo calciatore in attività ad annunciarlo. Forse solo quelli che hanno concluso la loro carriera lo hanno ammesso. Tutti gli altri lo tengono segreto. Hanno paura di quello che dice la gente”, ha dichiarato ad un sito ceco.

La loro relazione è finita nel 2021. I due hanno avuto un figlio di tre anni. “Quando me lo ha detto, mi ha anche dato molta libertà”, spiega la donna che sottolinea come la cosa più importante al momento è che lui sia “felice e a suo agio”. “Del nostro passato non me ne occupo più. Non lo biasimo per come è finita tra noi, spero che ora sia più sereno e in pace con se stesso”, ha aggiunto la donna. Tra le altre reazioni da parte del mondo del calcio, il campione Neymar ha dichiarato: “È un giorno importante. Ogni essere umano deve essere libero di vivere come vuole”.