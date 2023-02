Il coming out del calciatore Jankto sui social: “Sono omosessuale e non voglio più nascondermi”

“Ciao, sono Jakub Jankto”: inizia così un video pubblicato sui suoi profili social dall’ex calciatore di Ascoli, Udinese e Sampdoria, ora in forza allo Sparta Praga, in cui lo sportivo decide di fare coming out.

“Come tutti gli altri ho i miei punti di forza, i miei punti deboli, una famiglia, i miei amici, un lavoro che svolgo al meglio da anni, con serietà, professionalità e passione”, prosegue il centrocampista.

“Come tutti gli altri – ha detto – voglio anche vivere la mia vita in libertà. Senza paure. Senza pregiudizio. Senza violenza. Ma con amore. Sono gay e non voglio più nascondermi”. Un disclaimer alla fine del filmato recita: “Questo contenuto non è di intrattenimento, ma per ispirare qualcun altro”.