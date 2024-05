Il mistero di Camilla Giorgi: il ritiro improvviso a 32 anni, i telefoni staccati e la fuga della tennista all’estero

Il mistero della tennista Camilla Giorgi: il ritiro improvviso a 32 anni

È un vero e proprio mistero quello che ruota attorno a Camila Giorgi, la tennista di 32 anni che si è ritirata dall’attività agonistica senza però comunicarlo ufficialmente.

Tutto ha avuto inizio nella giornata di martedì 7 maggio quando si è scoperto che l’atleta si è cancellata dal protocollo antidoping mettendo fine alla sua attività sportiva.

Nessuna comunicazione né annuncio ufficiale, però, con la Wta, l’associazione che riunisce le tenniste professioniste di tutto il mondo, che, secondo il Corriere della Sera, l’avrebbe cercata ma inutilmente.

“La Wta l’ha cercata per un commento, trovando telefoni staccati (il suo, quello del padre, quelli dei fratelli Leandro e Amadeus), un messaggio vago e sibillino (Camila farà sapere qualcosa di sé non prima del Roland Garros, forse) e l’eco di un’indiscrezione che la vorrebbe trasferita precipitosamente all’estero per problemi in Italia” si legge sul quotidiano.

Di recente l’ex tennista è stata rinviata a giudizio dalla Procura di Vicenza per l’indagine inerente alle false vaccinazioni Covid, vicenda in cui è coinvolta anche la cantante Madame.

Mentre sui profili social di Camilla Giorgi tutto tace il mistero rimane: quel che è certo, al momento, è la volontà della 32enne di ritirarsi dall’attività.