Italia Francia streaming e diretta tv: dove vedere la partita della Nations League

ITALIA FRANCIA STREAMING TV – Oggi, domenica 17 novembre 2024, alle ore 20,45 Italia e Francia si sfidano allo stadio San Siro di Milano, partita valida per la Uefa Nations League 2024-2025. Le due nazionali sono inserite nello stesso raggruppamento di Belgio e Israele. Dove vedere Italia Francia in diretta tv o live streaming gratis? Sky Sport? Mediaset? Rai? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio:

In tv

La partita tra Italia e Francia sarà visibile in chiaro e completamente gratis e in HD su Rai 1. Il calcio d’inizio della partita è previsto alle ore 20,45 di oggi, domenica 17 novembre 2024, con telecronaca di Alberto Rimedio e Lele Adani. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti degli esperti.

Italia Francia streaming live

Abbiamo visto dove vederla in tv, in streaming la partita Italia Francia sarà visibile sulla piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi, film e partite in onda sulla Rai tramite pc, tablet e smartphone. Ci sono poi tanti altri siti che trasmetteranno la gara in streaming: ecco tutti i siti (legali) dove vedere le partite di calcio in streaming. Ricapitolando:

Partita: Italia-Francia

Italia-Francia Data: domenica 17 novembre 2024

domenica 17 novembre 2024 Orario: 20,45

20,45 Canale TV: Rai 1

Rai 1 Streaming: RaiPlay.it

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere la partita tra Italia e Francia di Nations League, ma quali sono le probabili formazioni del match in programma oggi? Eccole:

ITALIA (3-5-1-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Bastoni; Cambiaso, Barella, Rovella, Tonali, Dimarco; Raspadori; Retegui. All.: Spalletti.