Iraq, rivolta a Baghdad: l’ex Udinese Ali Adnan in piazza per aiutare i manifestanti

Ali Adnan in piazza a Baghdad

L’ex giocatore di Atalanta e Udinese, ora al Vancouver Whitecaps (Mls), Ali Adnan Kadhim Al-Tameemi, si è reso protagonista di un grande gesto verso i suoi connazionali. Il calciatore iracheno è sceso in piazza a Baghdad, Iraq, dove è in atto una forte protesta contro le politiche del primo ministro Adel Abdul Mahdi: il carovita, la corruzione e la mancanza di servizi pubblici.

Dall’inizio delle manifestazioni (inizio ottobre) hanno perso la vita più di 250 persone. Un vero e proprio caos. Tantissimi non hanno più una casa, nemmeno cibo, e lottano per la sopravvivenza. Per questo motivo Ali Adnan ha deciso di dare una mano ai suoi connazionali scendendo in piazza con del riso da distribuire a chi ne ha bisogno.

Le parole di Adnan

“Ho fatto una cosa normale, suggerita dal cuore: penso che chiunque sia disposto ad aiutare la propria gente”, le sue parole a Gazzetta.it. Al termine del campionato, invece di andare in vacanza, Ali ha deciso di tornare a casa per dare una mano “considerando che mai e poi mai avrei potuto andare in giro a riposarmi in questo momento così difficile”.

Proteste in Iraq, uomini mascherati sparano sui manifestanti: 22 morti

“Insieme alla mia famiglia, abbiamo iniziato al mattino presto per finire verso sera: è il minimo che potessimo fare – ha proseguito il calciatore -, ma non voglio complimenti o parole dolci nei nostri confronti. Lo voglio ripetere, per noi è stato un gesto normalissimo. Tutti possono dare una mano, il numero di chi ha bisogno di aiuto aumenta ogni ora: moltissimi non sanno nemmeno più dove dormire, infatti non chiudono occhio da 4-5 giorni. Di quante persone parliamo? Di preciso, non saprei, ma tante: secondo me superiamo quota 2 milioni”.

Infine un appello: “Il popolo iracheno è meraviglioso: siamo amore e amiamo la vita, tutto questo deve finire”.

Potrebbero interessarti Sassuolo Fiorentina streaming live e diretta tv: dove vederla | Serie A Cagliari Bologna streaming live e diretta tv: dove vedere la partita della Serie A Sampdoria Lecce streaming live e diretta tv: dove vedere la partita della Serie A

Iraq, migliaia di persone sfidano il coprifuoco a suon di clacson e musica a tutto volume

LE NOTIZIE DI SPORT