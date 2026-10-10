Inter Parma streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A

Inter Parma streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A

INTER PARMA STREAMING TV – Oggi, sabato 10 ottobre 2026, alle ore 18 Inter e Parma scendono in campo allo stadio San Siro di Milano, partita valida per la sesta giornata della Serie A 2026-2027. Dove vedere Inter Parma in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Dove vederla in tv e live streaming

La partita di Serie A tra Inter e Parma sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Inter Parma è in programma per le ore 18 di oggi, sabato 10 ottobre 2026. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Inter Parma in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

Inter (3-5-2): Martinez; Bisseck/Pavard, Akanji, Bastoni; Diouf/Luis Henrique, Barella, Calhanoglu/Zielinski, Jones/Sucic, Dimarco/Carlos Augusto; Thuram/Pio Esposito, Bonny/Lautaro Martinez.

Parma (3-4-2-1): Corvi; Delprato, Diego Carlos, Troilo; Britschgi, Keita, Sierro/Bernabé, Valeri; El Bilal Tourè, Lontani; Romero/Elphege.