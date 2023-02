Inter Milan, DAZN non funziona per colpa di TIM down: cosa fare

Volete vedere Inter Milan ma DAZN non funziona o temete che non funzionerà a causa del TIM down? Molti utenti Tim durante la giornata di oggi, 5 febbraio 2023, hanno avuto seri problemi con la propria connessione internet da rete fissa. Problemi che non hanno quindi permesso l’utilizzo normale dei vari dispositivi collegati a internet. Tra questi la piattaforma Dazn che permette di vedere eventi sportivi, in primis le partite di Serie A, in live streaming. In molti quindi, in vista del big match di stasera Inter-Milan, si sono allarmati temendo di non poter assistere alla partita.

Anche per questo motivo Dazn ha voluto fare chiarezza tramite il proprio profilo Instagram: “Sono in corso segnalazioni sulla presenza di problemi sulla rete internet di uno dei principali operatori telefonici, che stanno creando disservizi ai suoi clienti e, conseguentemente, anche ad alcuni clienti DAZN. Il partner è al lavoro per risolverli”.

Ma cosa fare per vedere Inter Milan in diretta stasera, domenica 5 febbraio, se il problema persisterà fino al calcio d’inizio? Al momento l’unico modo per assistere legalmente al derby di Milano in diretta è la piattaforma online DAZN. Per farlo servirà quindi la connessione internet. Se quella di casa non funziona, si consiglia di utilizzare il proprio smartphone o per assistere tramite di esso alla partita o per utilizzarlo come router WiFi a cui allacciare la propria smartTv o pc.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto cosa fare per vedere Inter Milan in tv e streaming live se Dazn non funziona, ma chi gioca stasera? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

Inter (3-5-2): Onana, Skriniar, Acerbi, Bastoni, Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco, Lautaro, Lukaku

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu, Calabria, Tomori, Kalulu, Theo Hernandez, Tonali, Bennacer, Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao, Giroud

Su Danz è previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Inter Milan è in programma per le ore 20,45.