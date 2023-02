Tim down oggi 5 febbraio 2023: internet non funziona, cosa è successo

TIM DOWN – Oggi, domenica 5 febbraio 2023, diversi utenti Tim stanno segnalando malfunzionamenti o problemi, in particolare con la connessione internet.

Insomma, una mattina difficile per Tim e i suoi abbonati. Stando alle segnalazioni (tra cui anche quelle sulle piattaforme social) il problema avrebbe riguardato principalmente la connessione internet da rete fissa e la difficoltà di aprire alcuni siti internet in particolare (piuttosto che altri) se collegati alla rete.

Tim ha reagito immediatamente per risolvere il problema. I problemi maggiori sembrano provenire dalle grandi città, tra cui Torino, Milano, Bologna, Firenze, Perugia, Roma, Napoli, Bari, Catania e Palermo.

#DownRadar Alert! Nella mattinata di oggi, 5/2/2023, stiamo ricevendo segnalazioni relative a problemi TIM. Alle ore 11 abbiamo ricevuto 211 segnalazioni di problemi e disservizi! Dati in tempo reale su: https://t.co/hiBIEORdtf #timdown #tim — Assistenza-Clienti.it (@servizioclienti) February 5, 2023

Alle ore 13 erano già quasi 7.500 le segnalazioni, arrivate da tutta Italia: su Twitter sta impazzando l’hastag #Timdown con cui molti utenti raccontano le loro difficoltà.

“Da giorni verso le 1 di notte si staccava per pochi minuti e tornava e oggi ha deciso di lasciarci completamente… se non si risolvono sti problemi cambio immediatamente”, ha segnalato un utente. “Connessione lenta o assente a intermittenza, da stamattina”, “Il 187 è irraggiungibile”, hanno scritto altri.

Il motivo

Ma cosa è successo alla TIM? Perché internet non funziona? In merito al down è stato escluso l’attacco hacker. Secondo la Polizia Postale, si tratterebbe solo di problemi tecnici che interessano la rete internet fissa e non quella mobile, anche se non mancano segnalazioni relative proprio a malfunzionamenti dei cellulari. Nel dettaglio, secondo quanto fa sapere l’azienda, “è stato rilevato un problema di interconnessione internazionale, sono in corso le analisi per la risoluzione del problema”.