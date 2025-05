Giro d’Italia 2025: Amleto si veste di rosa

Il danese Mads Pedersen (Lidl Trek) ha vinto la tappa inaugurale del 108° Giro d’Italia, percorrendo i 160 chilometri in terra albanese, che hanno portato i corridori da Durazzo a Tirana, in 3h36’24” alla media di 44.362 km/h. Il campione del mondo di Harrogate 2019 ha così conquistato la prima maglia rosa, precedendo in una volata ristretta d’una trentina d’unità il fiammingo Wout van Aert (Visma Lease a Bike) e il venezuelano Orluis Aular (Team Movistar).

In partenza ha preso il largo un drappello di cinque corridori: gli italiani Alessandro Verre (Arkéa B&B Hotels), Alessandro Tonelli (Team Polti VisitMalta) e Manuele Tarozzi (VF Group Bardiani CSF Faizanè), il belga Sylvain Moniquet (Cofidis) e l’olandese Taco van der Hoorn (Intermarché Wanty). I fuggitivi hanno guadagnato rapidamente un margine di due minuti, stabilizzatosi in seguito, dopo il risveglio del gruppo. Dopo che Tarozzi ha conquistato il traguardo volante di Elbasan, gli attaccanti hanno affrontato la scalata verso il GPM di Gracen, decisivo per l’assegnazione della prima maglia azzurra, sul quale è transitato per primo Moniquet. A completamento della fuga, Tarozzi è transitato primo al traguardo volante di Sauk, conquistando i sei secondi d’abbuono.

Il ricongiungimento è avvenuto in coincidenza con l’inizio del circuito finale, da ripetere due volte, ai meno 44 dall’arrivo. All’imbocco della prima delle due ascese verso Surrel. Mads Pedersen (Lidl Trek) ha schierato in testa senza indugio la squadra provocando, inizialmente, il cedimento dei velocisti. Nella seconda ascesa, sotto la veemente azione di Giulio Ciccone, sono andati in crisi anche alcuni potenziali uomini di classifica come il canadese Derek Gee (Israel Premier Tech), che ha perso 48” all’arrivo, e l’olandese Thymen Arensman (Ineos Grenadiers), staccato di ben 1’34”. Non sono, inoltre, mancate le cadute. Rovinosa quella del basco Mikel Landa (Soudal Quick Step), finito a terra rovinosamente sotto lo striscione dei meno cinque e costretto al ritiro. Decisamente più fortunato Juan Ayuso (UAE Team Emirates XRG), scivolato a metà percorso, poco prima dell’inizio del GPM di Gracen, che, con l’aiuto della squadra è riuscito a rientrare nei chilometri successivi. Lo sprint conclusivo ha visto Pedersen, ben pilotato dal compagno Mathias Vacek, lanciarsi ai 300 metri, resistendo al rientro di van Aert. In chiave italiana, da segnalare i buoni piazzamenti di Francesco Busatto (Intermarché Wanty), quarto, e dell’eterno Diego Ulissi (XDS Astana Team), sesto alle spalle del britannico Thomas Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team).

Domani andrà in scena la prima delle due frazioni a cronometro previste quest’anno. Si pedalerà per 13.700 metri, quasi totalmente pianeggianti, attraverso le strade della capitale albanese. Una frazione che sarebbe piaciuta molto a Filippo Ganna (Ineos Grenadiers), purtroppo assente. In assenza del recordman dell’ora, dovremmo assistere a un duello tra il suo compagno di squadra, il giovane inglese Joshua Tarling, e van Aert che, nella sua prima presenza al Giro, avrà la grande opportunità, anche grazie all’abbuono odierno, di vestire la maglia rosa.