Giro d’Italia 2025: Mads fa il pieno a Valona

Il danese Mads Pedersen (Lidl Trek) ha vinto in volata la terza tappa del 108° Giro d’Italia, lungo 160 chilometri, non privi di asperità, con partenza e arrivo a Valona in Albania. L’iridato di Harrogate 2019 ha preceduto, con il tempo di 3h49’47” alla media di 41.778 km/h, il neozelandese Corbin Strong (Israel Premier Tech) con il sempre meno sorprendente venezuelano Orluis Aular (Team Movistar) che ha bissato il terzo posto ottenuto nella frazione d’apertura. Grazie all’abbuono di 10”, il vichingo, al terzo successo di giornata nella corsa rosa, ha riconquistato il simbolo del primato, sottraendolo allo sloveno Primoz Roglic (Red Bull Bora Hansgrohe) su cui ora può vantare un margine di 9” in classifica generale. Al terzo posto in graduatoria a 14”, oltreché in maglia bianca, si conferma il boemo Mathias Vacek (Lidl Trek).

Su un percorso che forniva terreno adatto ai colpi di mano, si è assistito a una tappa tatticamente avvincente in cui, come previsto, la tacita alleanza tra Red Bull e Lidl ha avuto alla fine ragione dei non pochi attacchi che si sono verificati. Inizialmente, sono andati in fuga sei corridori: gli italiani Lorenzo Germani (Groupama FDJ) e Alessandro Tonelli (Team Polti VisitMalta), i britannici Joshua Tarling (Ineos Grenadiers), vincitore della cronometro di ieri, e Mark Donovan (Q36.5 Pro Cycling Team), l’australiano Chris Hamilton (Team Picnic PostNL) e il belga Dries De Bondt (Decathlon AG2R La Mondiale Team). Raggiunto rapidamente un vantaggio di tre minuti, il drappello è stato tenuto in scacco dalle due compagini interessate a controllare la corsa.

La gara è entrata nel vivo ai meno 50 dal traguardo, all’imbocco del più importante GPM di giornata: il Passo di Logara. Un attacco ben congegnato da parte dall’ultimo vincitore sullo Zoncolan, il bolognese Lorenzo Fortunato (XDS Astana Team), e dell’esperto spagnolo Pello Bilbao (Bahrain Victorious) ha provocato una notevole selezione nel gruppo dei migliori. Ripresi gli attaccanti della prima ora, Fortunato e Bilbao sono transitati nell’ordine al GPM con 50” di margine sul plotone, cosa che ha permesso al corridore di Castel de Britti d’impossessarsi della maglia azzurra di leader degli scalatori. Nella successiva discesa, la Lidl con un’azione continua ed efficace, ha posto fine alle velleità del tandem emiliano-basco, che è stato riassorbito ai meno 18 dal traguardo. In una ripetizione della volata di venerdì, Vacek ha portato Pedersen ai 300 metri con il danese che ha rintuzzato con successo il tentativo di rimonta di Strong.

Domani ci sarà il primo dei tre giorni di riposo con il rientro in Italia della carovana rosa. Martedì avrà luogo la quarta frazione, tutta in terra di Puglia, consistente in 189 chilometri, inizialmente in discesa e poi pianeggianti, da Alberobello a Lecce. Una tappa dall’esito scontato che terminerà con uno volatone a ranghi completi.