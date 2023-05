Giro d’Italia 2023 a Roma, a che ora è la partenza e l’arrivo: tutti gli orari

A che ora è la partenza e l’arrivo del Giro d’Italia 2023 che oggi si chiuderà a Roma? La partenza dell’ultima tappa avverrà dal quartiere romano EUR alle ore 15,30, fra le 15,47 e le 15,49 transiterà a Casal Palocco e fra le 15,54 e 15,56 raggiungerà Ostia. Giunti al mare si percorrerà la stessa strada a ritroso transitando a Casal Palocco fra le 16,02 e le 16,05 e all’EUR fra le 16,25 e le 16,31. Fra le 16,40 e le 16,45 i corridori passeranno per la prima volta davanti ai Fori Imperiali. Da questo momento mancheranno 81,6 chilometri alla fine della tappa. Prenderà infatti il via il circuito: sei giri da 13,6 chilometri. L’arrivo è previsto intorno alle ore 18,30-18,45.

Percorso

Ma qual è il percorso della tappa di Roma del Giro d’Italia 2023? “Tappa finale divisa in due parti: avvicinamento, dalla partenza a Roma-EUR, fino al primo passaggio sulla linea di arrivo (si raggiunge il litorale a Ostia e si ritorna in zona partenza) e in seguito circuito finale (6 giri) all’interno della Capitale. Il circuito di 13.6 km si sviluppa interamente lungo le vie cittadine (ampie e talvolta con alcuni spartitraffico). Si alternano brevi ondulazioni e lunghi rettilinei raccordati da curve a volte impegnative. Il fondo stradale è prevalentemente asfaltato con alcuni brevi tratti in pavé (“sanpietrini”)”.

Strade chiuse

Abbiamo visto orari e percorso della tappa di Roma del Giro d’Italia 2023, ma quali sono le strade chiuse al traffico? Per quanto riguarda le chiusure al traffico, da sabato 27 saranno su piazza del Popolo-viale Gabriele D’Annunzio, via dei Fornari, via dei Fori Imperiali. Da domenica 28, le chiusure saranno estese alla Colombo, al Quadrato della Concordia, a viale Pasteur. E poi ancora, a: via Celio Vibenna, via di San Gregorio, piazza Adriana, largo Mutilati e Invalidi di Guerra, via Cavour, largo Vittime del Terrorismo, via Antonia, largo Baldinotti, viale delle Terme di Caracalla, via degli Annibaldi.