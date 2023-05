Giro d’Italia 2023 a Roma: strade chiuse, bus deviati e divieti di sosta

Oggi, domenica 28 maggio, a Roma arriva il Giro d’Italia 2023. Sulle strade della Capitale andrà infatti in scena la ventunesima e ultima tappa della corsa rosa con traguardo ai Fori Imperiali. Per l’occasione previsti divieti di sosta, strade chiuse e deviazioni alle linee bus. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Percorso

Ma qual è il percorso della tappa di Roma del Giro d’Italia 2023? “Tappa finale divisa in due parti: avvicinamento, dalla partenza a Roma-EUR, fino al primo passaggio sulla linea di arrivo (si raggiunge il litorale a Ostia e si ritorna in zona partenza) e in seguito circuito finale (6 giri) all’interno della Capitale. Il circuito di 13.6 km si sviluppa interamente lungo le vie cittadine (ampie e talvolta con alcuni spartitraffico). Si alternano brevi ondulazioni e lunghi rettilinei raccordati da curve a volte impegnative. Il fondo stradale è prevalentemente asfaltato con alcuni brevi tratti in pavé (“sanpietrini”)”.

Divieti di sosta

Come informano da RomaMobilità, sono previsti divieti di sosta già da sabato 27, nella zona centrale della città e all’Eur. Viale Gabriele D’Annunzio (area piazza del Popolo), via di Sant’Eufemia, via dei Fornari, piazza Santi Apostoli, piazza Venezia-Fori Imperiali. E ancora: via Cavour, via degli Annibaldi, piazza e via della Consolazione, via di Monte Tarpeo, via del Tempio di Giove, via del Plebiscito, corso Vittorio, largo di Torre Argentina, piazza Paoli, lungotevere degli Altoviti, piazza di Ponte Sant’Angelo, lungotevere Tor di Nona, piazza di Ponte Umberto I.

Divieto di parcheggio anche sui lungotevere Marzio, in Augusta, dei Fiorentini, dei Sangallo, dei Tebaldi, dei Vallati, de’ Cenci, degli Alberteschi, Pierleoni, Aventino. E ancora: via dei Bresciani, largo Petrucci, via della Greca, via del Circo Massimo, piazzale Ugo La Malfa, Porta Capena, largo Vittime del Terrorismo, viale delle Terme di Caracalla (qui i primi divieti di sosta scatteranno dalla sera di martedì, 23 maggio, andando in un primo momento a interessare il tratto tra largo Vittime del Terrorismo e largo Cavalieri di Colombo, per poi essere estesi da sabato), via Valle delle Camene, piazzale Numa Pompilio, largo Baldinotti, viale Baccelli, via Antonina e via Antoniniana, largo Cavalieri di Colombo, via di San Gregorio e via Celio Vibenna, piazza della Libertà. Ancora, divieti di sosta anche sui lungotevere dei Mellini e Prati, via Triboniano, piazza dei Tribunali, piazza Adriana, largo Mutilati e Invalidi di Guerra, via delle Fosse di Castello, piazza Pia, via della Conciliazione, piazzale Rosario Livatino, viale Pasteur, Quadrato della Concordia, via Ciro il Grande, piazzale dell’Agricoltura, via Chopin, viale dell’Urbanistica, viale dell’Astronomia, piazzale Sturzo, viale Beethoven, viale Europa, piazzale delle Nazioni Unite, piazza Marconi, viale Civiltà del Lavoro, largo Pella, piazzale Nervi, piazzale Cristoforo Colombo.

Giro d’Italia 2023 a Roma: le strade chiuse

Quali sono le strade chiuse al traffico per la tappa di Roma del Giro d’Italia 2023? Per quanto riguarda le chiusure al traffico, da sabato 27 saranno su piazza del Popolo-viale Gabriele D’Annunzio, via dei Fornari, via dei Fori Imperiali. Da domenica 28, le chiusure saranno estese alla Colombo, al Quadrato della Concordia, a viale Pasteur. E poi ancora, a: via Celio Vibenna, via di San Gregorio, piazza Adriana, largo Mutilati e Invalidi di Guerra, via Cavour, largo Vittime del Terrorismo, via Antonia, largo Baldinotti, viale delle Terme di Caracalla, via degli Annibaldi.

Linee bus e metro

Per quanto riguarda la metro servizio regolare: per le chiusure al traffico programmate utilizzate le linee metro o le ferrovie regionali FL1 per spostarvi all’interno della città durante la giornata. La stazione Colosseo della linea B della metropolitana sarà accessibile dall’ingresso di largo Gaetana Agnesi mentre gli accessi su via dei Fori Imperiali saranno chiusa da inizio servizio al termine della manifestazione sportiva. Tram? Servizio regolare. Da tenere presente che la linea 3 (nel tratto Porta Maggiore-Trastevere) e la linea 8 sono sostituite da bus. La linea bus 3 sarà sospesa dalle 6.30 alle 19.50 mentre la linea bus 8 dalle ore 6.00 alle ore 20.00 seguirà percorso deviato.

Ma veniamo alle linee bus in occasione della tappa di Roma del Giro d’Italia 2023. LINEE SOSPESE: durante la gara le linee bus 070-3-40-51-64-70-160-170-280-628-709-714 sospenderanno le corse con queste modalità

070: sospesa dalle ore 13.00 alle ore 16.30

3: (tratta Trastevere-Porta Maggiore): sospesa dalle ore 6.30 alle ore 19.50

40: sospesa dalle ore 6.25 alle ore 19.40

51: sospesa dalle ore 6.25 alle ore 19.40

64: sospesa dalle ore 6.30 alle ore 19.50

70: sospesa dalle ore 6.30 alle ore 20.30

160: sospesa dalle ore 12.00 alle ore 16.50

170: sospesa dalle ore 6.00 alle ore 20.00

280: sospesa dalle ore 8.00 alle ore 19.10

628: sospesa dalle ore 6.00 alle ore 19.35

709: sospesa dalle ore 12.30 alle ore 17.15

714. sospesa dalle ore 13.00 alle ore 17.10

LINEE MODIFICATE: durante la gara modifichiamo, deviamo o limitiamo le linee C3, C7, C13, H, 06, 014, 016, 062, 070, 3, 8, 23, 30, 31, 34, 40, 44, 46, 49, 51, 60, 62, 63, 64, 70, 73, 75, 80, 81, 83, 85, 87, 98, 115, 118, 160, 170, 190, 280, 492, 628, 671, 700, 705, 706, 708, 709, 712, 714, 715, 716, 762, 766, 772, 779, 780, 788, 791, 792, 870, 881, 913, 916, 990

LINEA C3 – PERCORSO DEVIATO PER L’INTERA GIORNATA

DIREZIONE STAZIONE TIBURTINA: nella tratta piazzale Flaminio-Termini devia da via Giombattista Vico, viale Washington, Porta Pinciana, via Veneto, via Bissolati, largo Santa Susanna, via Vittorio Emanuele Orlando, piazza della Repubblica, viale Luigi Einaudi, stazione Termini

DIREZIONE CIMITERO FLAMINIO: nella tratta stazione Termini-via Veneto devia in viale Enrico De Nicola, viale Luigi Einaudi, piazza della Repubblica, via Cernaia, via Pastrengo, via XX settembre, via Bissolati, via Veneto

LINEA C7 – PERCORSO DEVIATO PER L’INTERA GIORNATA

DIREZIONE CIMITERO FLAMINIO: da viale dell’Arte altezza viale Europa prosegue su viale dell’Arte, viale dell’Artigianato, via delle Tre Fontane

DIREZIONE STAZIONE LAURENTINA: da viale dell’Agricoltura devia in via delle Tre Fontane, viale dell’Artigianato, viale dell’Arte, normale di linea.

LINEA C13 – PERCORSO DEVIATO DALLE ORE 13.00 ALLE ORE 16.40

DIREZIONE CIMITERO LAURENTINO: da via di Acilia altezza via Francesco Menzio, prosegue su via di Acilia direzione via Ostiense, via Ostiense, via di Decima, largo delle Comete, via Cristoforo Colombo, via Don Pasquino Borghi, via Bruno Brandellero, piazza Domenico Quaranta poi normale itinerario.

DIREZIONE STAZIONE LIDO CENTRO: da via Bruno Brandellero altezza di via Don Pasquino Borghi prosegue in via Don Pasquino Borghi, largo Clinio Misserville, via Don Pasquino Borghi, largo Piazza Tien An Men, via Fiume Bianco, piazza Azolino Hazon, viale Camillo Sabatini, via di Decima, via Ostiense, via di Ponte Ladrone, via Fabiano Landi, piazza San Leonardo da Porto Maurizio, via di Acilia, via Posidippo, piazza Eschilo, via Posidippo, via di Acilia poi normale itinerario.

LINEA H – PERCORSO DEVIATO DALLE ORE 6.00 ALLE ORE 20.00

DIREZIONE TERMINI: da viale Trastevere devia in lungotevere Anguillara, lungotevere Ripa, ponte Sublicio, via Marmorata, Piramide, viale Marco Polo, via Cilicia, via Acaia, via Magna Grecia, via Faleria, via Appia Nuova, metro A/C San Giovanni, piazzale Appio, piazza di Porta San Giovanni, piazza San Giovanni in Laterano, via Merulana, piazza Santa Maria Maggiore, via Gioberti, via Giolitti, stazione Termini

DIREZIONE VIA DEI CAPASSO: dalla stazione Termini devia in via Cavour, via Liberiana, via Merulana, piazza San Giovanni in Laterano, piazza di Porta San Giovanni, piazzale Appio, metro A/C San Giovanni, via Magna Grecia, via Acaia, via Cilicia, viale Marco Polo, Piramide, via Marmorata, via Giovanni Branca, via Rubattino, lungotevere Testaccio, ponte Testaccio, via degli Stradivari, via Ettore Rolli, via degli Orti di Cesare, stazione Trastevere, circonvallazione Gianicolense poi normale

LINEA 06 – PERCORSO DEVIATO DALLE ORE 13.30 ALLE ORE 16.30

DIREZIONE VIA MENIPPO: da stazione Lido Centro percorso normale sino via della Tolda poi viale Vega, via Mario Bianco, via delle Fiamme Gialle, via Gian Carlo Passeroni, via Mar dei Coralli, via dei Pescatori, via del Fosso di Dragoncello, via del Canale della Lingua, vicolo del Canale della Lingua, via Ipparco di Nicea, via Niceneto, via Simonide di Amorgo, viale Alessandro Magno, via Prassilla, via Callino, viale Gorgia di Leontini, via Aristonico di Alessandria, via di Macchia Saponara, via Archelao di Mileto, via di Macchia Saponara, via Menippo.

DIREZIONE STAZIONE LIDO CENTRO: da via Menippo, via Aristonico di Alessandria, via di Macchia Saponara, via Archelao di Mileto, viale Gorgia di Leontini, via di Casal Palocco, via dei Pescatori, via del Fosso di Dragoncello, via di Castel Fusano, via dei Pescatori, via Mar dei Coralli, via Gian Carlo Passeroni, via della Fiamme Gialle, via Mario Bianco, viale Vega, via della Tolda, poi normale percorso normale itinerario.

LINEA 014 – PERCORSO DEVIATO DALLE ORE 13.30 ALLE ORE 16.30

DIREZIONE LIDO CENTRO: percorso normale sino viale Gorgia da Leontini poi devia in via di Casal Palocco, via dei Pescatori, via del Fosso di Dragoncello, via del Fosso di Dragoncello, via di Castel Fusano, via dei Pescatori, via Mar dei Coralli, via Giancarlo Passeroni, via delle Fiamme Gialle, via Mario Bianco, via Capitan Casella poi normale percorso.

DIREZIONE PIAZZA ANTIFANE: percorso normale da stazione Lido Centro a via Capitan Casella poi devia in via Mario Bianco, via delle Fiamma Gialle, via Giancarlo Passeroni, via Mar dei Coralli, via dei Pescatori, via del Fosso di Dragoncello, via del Canale della Lingua, vicolo del Canale della Lingua, via Ipparco di Nicea, via Niceneto, via Simonide di Amorgo, viale Alessandro Magno, via Prassilla poi normale percorso

LINEA 016 – PERCORSO LIMITATO DALLE ORE 13.30 ALLE ORE 16.30

non percorre la tratta piazza Fonte degli Acilii-via Torcegno

LINEA 062 – dalle ore 14.30 alle ore 16.30 possibili ritardi e temporanei stop al passaggio dei corridori

LINEA 8 – PERCORSO LIMITATO DALLE ORE 6.00 ALLE ORE 20.00

DIREZIONE PIAZZA VENEZIA: da viale Trastevere devia in lungotevere degli Anguillara, lungotevere degli Alberteschi dove limnita la corsa

DIREZIONE CASALETTO: dal capolinea temporaneo di lungotevere degli Alberteschi percorre lungotevere Ripa, ponte Sublicio, lungotevere Testaccio, ponte Testaccio, via degli Stradivari, via E. Rolli, via degli Orti di Cesare, stazione Trastevere, circonvallazione Gianicolense poi percorso normale

LINEA 23 – PERCORSO DEVIATO DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 20.00

DIREZIONE CLODIO: da via Marmorata devia in via Branca, via Rubattino, lungotevere Testaccio, ponte Testaccio, via degli Stradivari, via E. Rolli, via Orti di Cesare, stazione Trastevere, circonvallazione Gianicolense, via Leone XIII, piazza Pio XI, via Anastasio II, stazione metro A Valle Aurelia, via Cipro, stazione metro A Cipro, piazzale degli Eroi, circonvallazione Trionfale, circonvallazione Clodia, piazzale Clodio.

DIREZIONE VIA SALVATORE PINCHERLE: da piazzale Clodio percorre circonvallazione Clodia, circonvallazione Trionfale, piazzale degli Eroi, stazione metro A Cipro, piazzale degli Eroi, via Anastasio II, stazione metro A Valle Aurelia, piazza Pio XI, via Leone XIII, circonvallazione Gianicolense, viale Trastevere, lungotevere degli Anguillara poi percorso normale

LINEA 30 – PERCORSO DEVIATO/LIMITATO DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 20.00

DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 13.00 E DALLE ORE 17.00 ALLE ORE 20.00 – PERCORSO DEVIATO

DIREZIONE PIAZZALE CLODIO: da via Marmorata devia in via Branca, via Rubattino, lungotevere Testaccio, ponte Testaccio, via degli Stradivari, via E. Rolli, via Orti di Cesare, stazione Trastevere, circonvallazione Gianicolense, via Leone XIII, piazza Pio XI, via Anastasio II, stazione metro A valle Aurelia, via Cipro, stazione metro A Cipro, piazzale degli Eroi, circonvallazione Trionfale, circonvallazione Clodia, piazzale Clodio.

DIREZIONE STAZIONE LAURENTINA: da piazzale Clodio percorre circonvallazione Clodia, circonvallazione Trionfale, piazzale degli Eroi, stazione metro A Cipro, piazzale degli Eroi, via Anastasio II, stazione metro A Valle Aurelia, piazza Pio XI, via Leone XIII, circonvallazione Gianicolense, viale Trastevere, lungotevere degli Anguillara, lungotevere Ripa, ponte Sublicio, via Marmorata poi percorso normale

DALLE ORE 13.00 ALLE ORE 17.00 – PERCORSO LIMITATO

Linea sospesa nella tratta stazione Ostiense-stazione Laurentina

DIREZIONE PIAZZALE CLODIO: percorre stazione Ostiense, Piramide, via Marmorata, in via Branca, via Rubattino, lungotevere Testaccio, ponte Testaccio, via degli Stradivari, via E. Rolli, via Orti di Cesare, stazione Trastevere, circonvallazione Gianicolense, via Leone XIII, piazza Pio XI, via Anastasio II, stazione metro A valle Aurelia, via Cipro, stazione metro A Cipro, piazzale degli Eroi, circonvallazione Trionfale, circonvallazione Clodia, piazzale Clodio.

DIREZIONE STAZIONE OSTIENSE: percorre circonvallazione Clodia, circonvallazione Trionfale, piazzale degli Eroi, stazione metro A Cipro, piazzale degli Eroi, via Anastasio II, stazione metro A Valle Aurelia, piazza Pio XI, via Leone XIII, circonvallazione Gianicolense, viale Trastevere, lungotevere degli Anguillara, lungotevere Ripa, ponte Sublicio, via Marmorata, Piramide, stazione Ostiense

LINEA 31 – PERCORSO LIMITATO DALLE ORE 12.00 ALLE ORE 17.00

Linea sospesa nella tratta stazione metro B Eur Magliana-stazione metro B Laurentina

LINEA 34 – PERCORSO LIMITATO DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 20.00

Limita le corse alla stazione di San Pietro FL

LINEA 44 – PERCORSO LIMITATO DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 20.00

DIREZIONE PIAZZA VENEZIA: da viale Trastevere prosegue su viale Trastevere e devia in lungotevere degli Anguillara, lungotevere degli Alberteschi dove limita la corsa

DIREZIONE MONTALCINI: dal capolinea temporaneo di lungotevere degli Alberteschi percorre lungotevere Ripa, ponte Sublicio, lungotevere Testaccio, ponte Testaccio, via degli Stradivari, via E. Rolli, via degli Orti di Cesare, stazione Trastevere, viale Trastevere, via Emilio Morosini poi percorso normale

LINEA 46 – PERCORSO LIMITATO DALLE ORE 6.00 ALLE ORE 20.00

sospesa nella tratta Porta cavalleggeri-piazza Venezia. Limita le corse alla stazione di San Pietro FL

LINEA 49 – PERCORSO LIMITATO DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 20.00

sospesa nella tratta piazza Risorgimento-piazza Cavour

LINEA 51 – PERCORSO DEVIATO DA INIZIO SERVIZIO ALLE 6.20 E SOSPESO DALLE 6.20

da inizio servizio alle ore 6.20 direzione Colosseo-San Giovanni non transita in via di San Gregorio e via Celio Vibenna, deviato in viale Parco del Celio

LINEA 60 – PERCORSO LIMITATO DALLE ORE 6.00 ALLE ORE 20.00

linea sospesa nella tratta piazza della Repubblica-piazza Venezia. Limita le corse alla stazione Termini

LINEA 62 – PERCORSO LIMITATO DALLE ORE 6.00 ALLE ORE 20.00

linea sospesa nella tratta largo Chigi-San Pietro

LINEA 63 – PERCORSO LIMITATO DALLE ORE 6.00 ALLE ORE 20.00

linea sospesa nella tratta largo Chigi-Monte Savello

LINEA 73 – PERCORSO DEVIATO DA INIZIO SERVIZIO ALLE ORE 20.00

DIREZIONE EUR/AGRICOLTURA: da via Laurentina altezza viale dell’Umanesimo devia in via Laurentina, piazzale Giulio Douhet, viale dell’Aeronautica, viale dell’ Arte, viale dell’Artigianato, viale delle Tre Fontane, viale dell’Agricoltura, piazzale dell’Agricoltura.

DIREZIONE VIA D’ARPE: da piazzale dell’Agricoltura devia in viale dell’Agricoltura, via delle Tre Fontane, viale dell’Artigianato, viale dell’Arte, viale dell’Aeronautica, via Laurentina poi percorso normale

LINEA 75 – PERCORSO DEVIATO DALLE ORE 6.00 ALLE ORE 20.00

DIREZIONE PIAZZA INDIPENDENZA: da Piramide devia in viale Marco Polo, via Cilicia, via Acaia, via Magna Grecia, via Faleria, via Appia Nuova, metro A/C San Giovanni, piazzale Appio, piazza di Porta San Giovanni, piazza San Giovanni in Laterano, via Merulana, piazza Santa Maria Maggiore, via Gioberti, via Giolitti, stazione Termini, piazza Indipendenza

DIREZIONE VIA POERIO: dalla stazione Termini devia in via Cavour, via Liberiana, via Merulana, piazza San Giovanni in Laterano, piazza di Porta San Giovanni, piazzale Appio, metro A/C San Giovanni, via Magna Grecia, via Acaia, via Cilicia, viale Marco Polo, Piramide, via Marmorata, via Giovanni Branca, via Rubattino, lungotevere Testaccio, ponte Testaccio, via degli Stradivari, via Ettore Rolli, via degli Orti di Cesare, stazione Trastevere, viale Trastevere, via Emilio Morosini poi percorso normale

LINEA 80 – PERCORSO LIMITATO DALLE ORE 6.00 ALLE ORE 20.00

linea sospesa nella tratta largo Chigi-piazza venezia

LINEA 81 – PERCORSO LIMITATO DALLE ORE 6.00 ALLE ORE 20.00

linea sospesa nella tratta Porta Metronia-piazza Risorgimento. Direzione Porta Metronia da San Giovanni metro A/C devia in via Magna Grecia, via Gallia, piazza di Porta Matronia

LINEA 83 – PERCORSO LIMITATO DALLE ORE 6.00 ALLE ORE 20.00

linea sospesa nella tratta largo Chigi-stazione Ostiense

LINEA 85 – PERCORSO DEVIATO DALLE ORE 6.00 ALLE ORE 20.00

nella tratta via Merulana-Termini non transita in Centro. prosegue per via Merulana, piazza Santa Maria Maggiore

LINEA 87 – PERCORSO LIMITATO DALLE ORE 6.00 ALLE ORE 20.00

linea sospesa nella tratta piazza di Porta San Giovanni in Laterano-metro A Lepanto. Effettua fermata anche in piazza San Giovanni in Laterano angolo via dell’Amba Aradam

LINEA 98 – PERCORSO LIMITATO DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 20.00

sospesa nella tratta Porta cavalleggeri-via Paola. Limita le corse alla stazione di San Pietro FL

LINEA 115 – PERCORSO LIMITATO DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 20.00

sospesa nella tratta Terminal Gianicolo-via Paola

LINEA 118 – PERCORSO LIMITATO DALLE ORE 6.00 ALLE ORE 20.00

linea sospesa nella tratta via di Porta Ardeatina-piazza Venezia

LINEA 160 – PERCORSO DEVIATO DALLE ORE 6.00 ALLE ORE 12.00 E DALLE ORE 17.00 ALLE ORE 20.00 – LINEA SOSPESA DALLE ORE 12.00 ALLE ORE 16.50

DIREZIONE PIAZZALE FLAMINIO: da via Cristoforo Colombo altezza via Cilicia devia in via Cilicia, via Acaia, via Magnagrecia, via Faleria, via Appia Nuova, metro A/C San Giovanni, piazzale Appio, piazza di Porta San Giovanni, via Emanuele Filiberto, piazza Vittorio, via Carlo Alberto, piazza Santa Maria Maggiore, piazza dell’Esquilino, via Cavour, via Panisperna, via Milano, Traforo, via del Tritone, poi normale percorso

DIREZIONE CADUTI DELLA MONTAGNOLA: da piazza Barberini devia in via Barberini, largo Santa Susanna, via Vittorio Emanuele Orlando, via delle Terme di Diocleziano, stazione Termini, via Cavour, via Liberiana, piazza Santa Maria Maggiore, via Carlo Alberto, piazza Vittorio, via Emanuele Filiberto, piazza di Porta San Giovanni, piazzale Appio, via Magnagrecia, via Acaia, via Cilicia, viale Marco Polo, via Odoardo Beccari, via Cristoforo Colombo poi normale itinerario

LINEA 170 – PERCORSO DEVIATO DA INIZIO SERVIZIO ALLE ORE 6.00 – LINEA SOSPESA DALLE ORE 6.00 ALLE ORE 20.00

DIREZIONE EUR/AGRICOLTURA: non transita in viale della Civiltà del Lavoro e in via Ciro il Grande

DIREZIONE TERMINI: da piazzale dell’Agricoltura, viale dell’Agricoltura, via delle Tre Fontane, viale dell’Industria, viale dell’Atletica, via Laurentina, via Cristoforo Colombo, viale Marconi poi normale itinerario

LINEA 190 – PERCORSO LIMITATO DALLE ORE 6.00 ALLE ORE 20.00

sospesa nella tratta Porta Cavalleggeri-via Paola. Limita le corse alla stazione di San Pietro FL

LINEA 492 – PERCORSO DEVIATO DALLE ORE 6.00 ALLE ORE 20.00ù

DIREZIONE METRO A CIPRO: nella tratta piazza Barberini-stazione Cipro, da piazza Barberini devia in via Veneto, Porta Pinciana, Villa Borghese, piazzale Flaminio, via Giambattista Vico, via Emanuele Gianturco, via Domenico Antonio Azuni, viale delle Milizie, via Andrea Doria, stazione Cipro.

DIREZIONE STAZIONE TIBURTINA: nella tratta stazione metro A Cipro, piazza Barberini da stazione metro A Cipro devia in via Candia, viale Giulio Cesare, via Barletta, viale delle Milizie, Ponte Matteotti, Via Domenico Antonio Azuni, via Emanuele Gianturco, via Giambattista Vico, piazzale Flaminio, Villa Borghese, via Veneto, piazza Barberini, poi percorso normale normale di linea.

LINEA 671 – PERCORSO LIMITATO DALLE ORE 13.00 ALLE ORE 17.00

linea sospesa nella tratta via Gallia/altezza piazzale Metronio-Eur/Palalottomatica

LINEA 700 – PERCORSO DEVIATO DALLE ORE 13.00 ALLE ORE 17.00

DIREZIONE VIA ELIO CHIANESI: da viale dell’Oceano Atlantico devia in viale Cesare Pavese, via Corrado Govoni, viale Ignazio Silone, piazza Pietro Piovene, viale Carlo Levi, via Paride Stefanini, via Severino Delogu, via di Decima, via Domenico Jachino, via Don Pasquino Borghi poi percorso normale

DIREZIONE STAZIONE METRO B EUR FERMI: percorre via Elio Chianesi, via Marcello Garosi, via Francesco Tumiati, via Pontina, viale Caduti per la Resistenza, via Eroi per la Difesa di Roma, viale Caduti nella Guerra di Liberazione, via Pontina, viale Carlo Levi, piazza Pitero Piovene, viale Ignazio Silone, via Corrado Govoni, viale Cesare Pavese, viale dell’Oceano Atlantico, via Laurentina, piazzale Giulio Douhet, viale dell’Aeronautica, viale dell’Arte, viale America, stazione metro B Eur Fermi

LINEA 705 – PERCORSO DEVIATO DALLE ORE 13.00 ALLE ORE 17.00

DIREZIONE VIA GIUSEPPE PIERMARINI: percorso normale sino viale dell’Umanesimo poi devia in via Rhodesia, viale dell’Oceano Atlantico, viale Cesare Pavese, via Corrado Govoni, viale Ignazio Silone, piazza Pietro Piovene, viale Carlo Levi, via Paride Stefanini, via Severino Delogu, via di Decima, via dell’Acqua Acetosa Ostiense, via Pontina, poi percorso normale

DIREZIONE STAZIONE METRO B EUR FERMI: percorso normale sino via Pontina poi devia in viale Carlo Levi, viale Ignazio Silone, via Corrado Govoni, viale Cesare Pavese, viale dell’Oceano Atlantico, via Laurentina, piazza Giulio Douhet, viale dell’Aeronautica, viale dell’Arte, viale America, stazione metro B Eur Fermi

LINEA 706 – PERCORSO DEVIATO DALLE ORE 13.00 ALLE ORE 17.00

DIREZIONE VIA VITALIANO ROTELLINI: percorso normale sino viale dell’Oceano Atlantico poi devia in viale Cesare Pavese, via Corrado Govoni, viale Ignazio Silone, piazza Pietro Piovene, viale Carlo Levi, via Paride Stefanini, via Severino Delogu, via di Decima, via dell’Acqua Acetosa Ostiense, via Pontina, poi percorso normale

DIREZIONE STAZIONE METRO B EUR FERMI: percorso normale sino via Pontina poi devia in viale Carlo Levi, viale Ignazio Silone, via Corrado Govoni, viale Cesare Pavese, viale dell’Oceano Atlantico, via Laurentina, piazza Giulio Douhet, viale dell’Aeronautica, viale dell’Arte, viale America, stazione metro B Eur Fermi

LINEA 708 – PERCORSO DEVIATO DA INIZIO SERVIZIO ALLE ORE 20.00

nella tratta piazzale dell’Agricoltura-viale della Grande Muraglia devia in viale dell’Oceano Pacifico, viale Egeo, stazione metro B Eur Magliana, via delle Tre Fontane, viale dell’Agricoltura

LINEA 712 – PERCORSO DEVIATO DALLE ORE 12.30 ALLE ORE 17.00

DIREZIONE STAZIONE METRO B EUR FERMI: percorso normale da via Edoardo Gioja a via Posidippo poi devia in via di Acilia, via Fabiano Landi, via Domenico Venturini, via Egidio Garra, via Giovanni Andrea Scartazzini, via Giambattista Gelli, via di Malafede, via Marcello Mastroianni, piazza Charlot, via Massimo Troisi, via Domenico Modugno, normale itinerario sino via Severino Delogu, poi devia in via Paride Stefanini, viale Carlo Levi, viale Ignazio Silone, via Corrado Govoni, viale Cesare Pavese, viale dell’Oceano Atlantico, via Laurentina, viale dell’Aeronautica, viale dell’Arte, viale Ametica, stazione metro B Eur Fermi

DIREZIONE VIA EDOARDO GIOJA: percorre: stazione metro B Eur Fermi, viale America, viale dell’Arte, viale dell’Aeronautica, via Laurentina, viale dell’Umanesimo, via Rhodesia, viale dell’Oceano Atlantico, viale Cesare Pavese, via Corrado Govoni, viale Ignazio Silone, viale Carlo Levi, via Paride Stefanini, via Severino Delogu, poi normale percorso sino via Nora Ricci, poi devia in via di Malafede, via Giambattista Gelli, via Giovanni Andrea Scartazzini, via Egidio Garra, via Domenico Venturini, via Fabiano Landi, via di Acilia, via Gianfilippo Usellini, poi percorso nornmale

LINEA 715 – PERCORSO LIMITATO DALLE ORE 6.00 ALLE ORE 20.00

linea sospesa nella tratta piazzale Ostiense-piazza Venezia – limita le corse alla stazione Ostiense ed effettua fermata in via delle Cave Ardeatine

LINEA 716 – PERCORSO LIMITATO DALLE ORE 6.00 ALLE ORE 20.00

DALLE ORE 6.00 ALLE ORE 13.30 E DALLE ORE 17.00 ALLE ORE 20.00 linea sospesa nella tratta piazzale Ostiense-piazza Venezia – limita le corse alla stazione Ostiense ed effettua fermata in via delle Cave Ardeatine

DALLE ORE 13.30 ALLE ORE 17.00 linea sospesa nella tratta largo Benedetto Bompiani-piazza Venezia

LINEA 762 – PERCORSO DEVIATO DA INIZIO SERVIZIO ALLE ORE 20.00

nella tratta piazzale dell’Agricoltura-viale dell’Arte devia in viale dell’Agricoltura, via delle Tre Fontane, viale dell’Artigianato, viale dell’Arte

LINEA 766

DALLE ORE 13.30 ALLE ORE 17.00 possibili ritardi o temporanee interruzioni al passaggio dei corridori

LINEA 772 – PERCORSO DEVIATO DALLE ORE 13.00 ALLE ORE 17.00

da via Rhodesia devia in viale dell’Umanesimo, viale dell’Oceano Atlantico, via Laurentina, piazza Giulio Douhet, viale dell’Aeronautica, viale dell’Arte, viale America, stazione metro B Eur Fermi

LINEA 779 – PERCORSO DEVIATO DA INIZIO SERVIZIO ALLE ORE 20.00

nella tratta viale dell’Oceano Pacifico-piazzale dell’Agricoltura devia in viale dell’Agricoltura, via delle Tre Fontane, stazione metro B Eur Magliana, viale Egeo

LINEA 780 – PERCORSO LIMITATO DALLE ORE 12.00 ALLE ORE 17.00

Linea sospesa nella tratta stazione metro B Eur Magliana-Eur/Palalottomatica

LINEA 781 – PERCORSO LIMITATO DALLE ORE 6.00 ALLE ORE 20.00

DIREZIONE PIAZZA VENEZIA: percorso normale sino lungotevere Testaccio poi devia in via Marmorata, Piramide e limita la corsa alla stazione Ostiense

DIREZIONE MAGLIANA/SCARPERIA: dalla stazione Ostiense, transita a Piramide, via Marmorata, via Giovanni Branca poi percorso normale

LINEA 791 – PERCORSO LIMITATO DALLE ORE 13.00 ALLE ORE 17.00

linea sospesa nella tratta viale Marconi angolo via Savatore Pincherle-Eur/Palalottomatica – limita le corse in via Salvatore Pincherle

LINEA 792 – PERCORSO DEVIATO DALLE ORE 13.00 ALLE ORE 17.00

DIREZIONE EUDES: da piazza di Porta San Giovanni percorre piazzale Appio, via Magnagrecia, via Acaia, via Cilicia, viale Marco Polo, via Odoardo Beccari, via Cristoforo Colombo poi percorso normale

DIREZIONE SAN GIOVANNI: da via Ostiense altezza Ponte Settimia Spizzichino prosegue sulla corsia laterale di via Ostiense, Piramide, viale Marco Polo, via Cilicia, via Acaia, piazza Tuscolo, via Gallia, Porta Metronia, via dell’Amba Aradam, piazza San Giovanni in Laterano, piazza di Porta San Giovanni

LINEA 870 – PERCORSO LIMITATO DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 20.00

linea sospesa nella tratta Terminal Gianicolo-via Paola

LINEA 881 – PERCORSO LIMITATO DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 20.00

linea sospesa nella tratta Porta Cavalleggeri-via Paola. Limita le corse alla stazione di San Pietro FL

LINEA 913 – PERCORSO LIMITATO DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 20.00

linea sospesa nella tratta piazza Risorgimento-piazza Cavour

LINEA 916 – PERCORSO LIMITATO DALLE ORE 6.00 ALLE ORE 20.00

linea sospesa nella tratta Porta Cavalleggeri-piazza Venezia. Limita le corse alla stazione di San Pietro FL

LINEA 990 – PERCORSO LIMITATO DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 20.00

linea sospesa nella tratta via Marcantonio Colonna-lungotevere Marzio. Da via Marcantonio Colonna devia in via Cola di Rienzo ed effettua capolinea provvisorio in piazza Risorgimento

Streaming e tv

Abbiamo visto percorso, strade chiuse e linee bus deviate per il Giro d’Italia 2023 a Roma, ma dove vedere la tappa in diretta tv e live streaming? L’evento sarà visibile, come tutte le altre, in diretta tv in chiaro su RaiSportHD e a Rai 2, mentre la diretta TV in abbonamento sarà visibile su Eurosport 1. Lo streaming gratuito è a disposizione di tutti sul portale Rai, RaiPlay, mentre il live streaming a pagamento si basa su diverse soluzioni: eurosport.it, discovery+, Sky Go, NOW e DAZN.