Europei: Italia batte il Belgio 2 a 1, è semifinale con la Spagna

L’Italia torna a Wembley dove giocherà la semifinale contro la Spagna. Gli azzurri hanno giocato una partita bellissima contro un Belgio molto aggressivo. In vantaggio per 2 a 1 nei primi 45 minuti di gioco, il secondo tempo è stato tutto per l’Italia vicinissima al tris con Spinazzola che si è inserito benissimo da sinistra ma il pallone è andato fuori. Al 57esimo Jorginho ha chiesto un rigore per atterramento non ravvisato dall’arbitro.

Al 70esimo il Belgio butta dentro Mertens e Chadli ma la partita di quest’ultimo dura pochissimo perché si fa male e al 74simo viene sostituito da Praet. Doppio cambio subito dopo anche per l’Italia, fuori Immobile e Verratti, dentro Belotti e Cristante. Ma la tegola per l’Italia cade al 79esimo con Spinazzola che si infortuna e lascia il terreno di gioco in lacrime. Mancini sostituisce allora anche Insigne e entrano Emerson e Berardi. I Belgi si fanno vedere portandosi in avanti con cattiveria ma l’Italia tiene. Al 90esimo punizione dalla trequarti De Bruyne, Donnaurumma para ma viene travolto da Witsel.

Belgi nervosissimi, faccia a faccia fra Vertonghen e Barella. Ultimi minuti di gioco al cardiopalmo, l’arbitro ne ha concessi prima cinque e poi altri due dopo l’atterramento di Donnarumma. Finalmente il fischio finale, l’Italia elimina il Belgio e torna a Wembley dove incontrerà l’altra seminfinalista di oggi, la Spagna di Luis Enrique.