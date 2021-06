Cristiano Ronaldo mette via la Coca Cola durante la conferenza stampa: “Bevete acqua” | VIDEO

Allontana due bottigliette di Coca Cola e invita tutti a bere acqua. Cristiano Ronaldo continua a fare show, non solo in campo, ma anche in conferenza stampa. Il fuoriclasse della Juventus, 36 anni, ha da sempre una cura maniacale per la propria forma fisica, attraverso un allenamento personalizzato e una dieta che segue nei minimi dettagli.

Oltre ai vari pasti e spuntini nell’arco della giornata, Cristiano Ronaldo beve soltanto acqua, e sono completamente aboliti dal suo regime alimentare alcolici e bevande gasate. Niente Cola Cola, dunque, per il portoghese. La celebre bevanda è però main sponsor di Euro 2020, e per questo motivo un paio di lattine sono poste in bella vista nel corso delle conferenze stampa dei protagonisti di questo Europeo.

L’attaccante, impegnato oggi nella gara d’esordio con il suo Portogallo, però non ha gradito la presenza delle tipiche bottigliette rosse, e ha deciso di rimuoverle dalla sua postazione in conferenza, come si vede nel video che nel frattempo è diventato virale sul web. Cristiano Ronaldo ha quindi poi brandito con orgoglio una bottiglietta d’acqua, invitando tutti a preferirla alla Coca Cola. Già in passato il fuoriclasse della Juventus aveva avuto da ridire sulla famosissima bevanda dalla lattina rossa, rimproverando il figlio Cristiano Jr. “Ha del potenziale, ma continua a mangiare patatine e bere Coca Cola, così non riuscirà mai ad arrivare al top”.