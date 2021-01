Cristiano Ronaldo non era stato convocato per la partita di Coppa Italia contro la Spal (agevolmente vinta per 4-0 dai bianconeri), e ne avrebbe approfittato per regalarsi una due giorni sulla neve con la fidanzata Georgina Rodriguez che festeggiava il compleanno. Il campione portoghese e la sua compagna avrebbero quindi violato le misure vigenti sul contenimento del Covid recandosi a Courmayeur, precisamente nella zona della Val Vény. Ricordiamo che sia il Piemonte sia la meta in Valle d’Aosta si trovano in zona arancione e quindi siano vietati gli spostamenti tra regioni, se non per motivi di lavoro, salute o necessità. E chiaramente una due giorni sulla neve per festeggiare un compleanno non rientra in nessuna di queste categorie.

Secondo le indiscrezioni, CR7 e Georgina avrebbero soggiornato in un albergo ufficialmente chiuso e avrebbero anche fatto un giro in motoslitta. A svelare la violazione delle regole sugli spostamenti un video pubblicato da un uomo che si presume sia una guida turistica, visto che nel filmato lo si sente dire “Buongiorno, benvenuti da queste parti”, “Vi facciamo fare un bellissimo giro” e infine “grazie a voi”.

Evidentemente l’uomo sapeva che quella escursione stava avvenendo in violazione delle norme, ma non ha resistito alla tentazione di condividere sui social l’incontro con il campione portoghese. Il video è stato presto rimosso dall’autore che lo aveva postato su Instagram, ma ormai era già stato visto e scaricato da molte persone. Cristiano Ronaldo e Georgina sono poi rientrati a Torino per festeggiare il compleanno con i figli. CR7 e la sua fidanzata non avrebbero ancora ricevuto multe ma è probabile che la sanzione, di 400 euro, arrivi nei prossimi giorni. La legge, d’altronde, è uguale per tutti.

