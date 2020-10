Cristiano Ronaldo positivo: la foto a cena con il Portogallo

Anche il giocatore della Juventus Cristiano Ronaldo, che nei giorni scorsi era sceso in campo con la sua nazionale contro la Francia, è risultato positivo al Coronavirus e si trova ora in isolamento senza sintomi. Nella serata di lunedì il Pallone d’Oro ha partecipato a una cena assieme a tutti i compagni di nazionale, e sul suo profilo Instagram ha pubblicato l’immagine che lo ritrae insieme agli altri calciatori, tra cui Pepe (ex Real Madrid, alla sinistra di Ronaldo) e Cancelo (ex di Inter e Juventus, accomodato alla sua destra). Tutti senza mascherina. Adesso, alla luce della notizia della positività di Ronaldo, quella situazione potrebbe rivelarsi un focolaio. Non resta che attendere il risultato dei tamponi. Si pensa che la catena di contagio di Ronaldo potrebbe essere riconducibile al portiere del Portogallo, anch’egli risultato positivo al Covid.

