Il Covid? “La più grande frode mai vista da quando sono nata”. Parola di Katia Aveiro, sorella di Cristiano Rolando, il campione della Juventus risultato un paio di giorni fa positivo al Coronavirus. Su Instagram la donna ha usato parole forti, esprimendo posizioni negazioniste sul tema: “Se deve essere Cristiano Ronaldo a svegliare il mondo, allora quest’uomo è un messaggero di Dio – scrive Katia – Oggi migliaia di persone credono tanto in questa pandemia, nei test e nelle misure prese, come me… La più grande frode che io abbia mai visto da quando sono nata. C’è una frase che ho letto e alla quale faccio un plauso: Basta con questo mondo di fantocci, aprite gli occhi per favore”.

Parole che ovviamente hanno fatto il giro del web, con la sorella del campione portoghese che è stata sommersa dagli insulti. In una Storia successiva Katia ha pubblicato alcuni commenti negativi ricevuti in privato da un utente, che le augurava il peggio. In un ultimo post la sorella di Ronaldo ha rincarato la dose scrivendo: “Posso avere la mia opinione o non posso pensarla come mi pare”.

