Euro 2020, quali partite degli Europei di calcio 2021 trasmette la Rai

Oggi, venerdì 11 giugno 2021, iniziano finalmente gli Europei di calcio con la partita inaugurale Italia-Turchia, allo stadio Olimpico di Roma. Molti appassionati in queste ore si stanno chiedendo quali partite di Euro 2021 trasmetterà la Rai in chiaro per tutti su Rai 1. Ve lo diciamo subito: la tv di Stato trasmetterà 27 delle 51 partite dell’Europeo, gratis per tutti, anche in 4K e in streaming sulla piattaforma Rai Play. Per seguire tutte le partite del torneo bisogna invece essere abbonati a Sky (Qui la programmazione dei match tra Rai e Sky).

Su Rai 1 andranno in onda dunque le 27 migliori partite, comprese ovviamente tutte quelle dell’Italia di Mancini, le due semifinali e la finalissima in programma l’11 Luglio a Wembley. Complessivamente, la Rai trasmetterà quattro ottavi di finale due quarti di finale, le due semifinali e la finale. Per quanto riguarda la fase a gironi, è stato comunicato il calendario delle partire di Euro 2020 trasmesse dalla Rai. Ecco l’elenco.

venerdì 11 giugno (ore 21) – Turchia-Italia

sabato 12 giugno (ore 15) – Galles-Svizzera

sabato 12 giugno (ore 21) – Belgio-Russia

domenica 13 giugno (ore 15) – Inghilterra-Croazia

domenica 13 giugno (ore 21) – Paesi Bassi-Ucraina

lunedì 14 giugno (ore 21) – Spagna-Svezia

martedì 15 giugno (ore 21) – Francia-Germania

mercoledì 16 giugno (ore 21) – Italia-Svizzera

giovedì 17 giugno (ore 21) – Paesi Bassi-Austria

venerdì 18 giugno (ore 21) – Inghilterra-Scozia

sabato 19 giugno (ore 18) – Portogallo-Germania

sabato 19 giugno (ore 21) – Spagna-Polonia

domenica 20 giugno (ore 18) – Italia-Galles

lunedì 21 giugno (ore 21) – Finlandia-Belgio

Le 27 partite trasmesse su Rai 1, come detto, saranno visibili anche in 4K sul canale Rai 4K, visibile su Tivùsat, o in streaming su Rai Play. Non mancheranno gli approfondimenti e gli studi pre e post partita come Notti Europee condotto dalle 23.15 su Rai 1 da Marco Lollobrigida. Le telecronache delle partite dell’Italia sono affidate alla coppia Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro.

STREAMING LIVE

Abbiamo visto dove vedere su Rai 1 le partite degli Europei di calcio 2021, ma in live streaming? I match saranno visibili sulla piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi, film e partite in onda sulla Rai tramite pc, tablet e smartphone, e su quella riservata agli abbonati Sky, SkyGo. Ci sono poi tanti altri siti che trasmetteranno la gara in streaming: ecco tutti i siti (legali) dove vedere le partite di calcio in streaming.