Di Francisca e Vezzali litigano alla festa Fiamme Oro

Momenti di forte imbarazzo alla festa delle Fiamme Oro dove le schermitrici Elisa Di Francisca e Valentina Vezzali hanno dato vita a un botta e risposta davanti ai presenti.

Chiamata sul palco insieme ad altre ex atlete, Elisa Di Francisca ha risposto così alla domanda di Stefano Pantano: “Sei un po’ uscita dall’ambiente della scherma, ti senti più scrittrice o opinionista?”.

“Nessuna delle due – risponde l’ex schermitrice – Come parlo faccio danni quindi è meglio che sto zitta. Siete d’accordo? Ma oggi vorrei cogliere l’occasione per dire una cosa al settantesimo delle Fiamme Oro, vorrei mandare un messaggio di pace alla mia collega Valentina Vezzali e chiederle una pace, ecco”.

A quel punto è arrivata la risposta piccata di Valentina Vezzali: “Guarda Elisa, dal punto di vista sportivo io ti stimo perché sei stata una grandissima campionessa e un grandissimo talento, però per quanto riguarda il livello umano diciamo che non sei proprio il massimo. Quando imparerai a rispettare le persone”.

Di Francisca: “Vorrei chiedere alla Vezzali di fare pace”

Dopo il botta e risposta, in sala è calato il gelo con i due presentatori, Marco Lollobrigida e Stefano Pantano per l’appunto, che hanno subito cambiato argomento.

Al termine dell’evento, poi, Valentina Vezzali ha aggiunto: “Non ho in sospeso nulla con nessuno, non ho nulla da chiarire, abbiamo visioni della vita diverse, ognuna vive la propria come crede. Visioni della vita, lo sport ci accomuna invece perché sono valori trasversali e universali, ma la prima cosa che lo sport mi ha insegnato è il rispetto verso sé stessi e gli altri, quindi questo deve portare a riflettere”.

Poco dopo, invece, Elisa Di Francisca ha sottolineato: “Non dobbiamo uscire a cena, pensavo fosse una cosa giusta da fare. Il mio stato d’animo? Davvero triste, non so se pranzerò o cenerò”.