Como Roma streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A

Como Roma streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A

COMO ROMA STREAMING TV – Oggi, domenica 15 marzo 2026, alle ore 18 Como e Roma scendono in campo allo stadio di Como, partita valida per la 29esima giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Como Roma in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Dove vederla in tv e live streaming

La partita di Serie A tra Como e Roma sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN e via satellite sui canali di Sky Sport. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Como Roma è in programma per le ore 18 di oggi, domenica 15 marzo 2026. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Como Roma in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

COMO (4-2-3-1): Butez; Van der Brempt, Ramon, Kempf, Moreno; Perrone, Da Cunha; Baturina, Nico Paz, Jesus Rodriguez; Douvikas. All. Fabregas.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Hermoso; Rensch, Pisilli, El Aynaoui, Wesley; Cristante, Pellegrini; Malen. All. Gasperini.