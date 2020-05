Calcio, sospetto caso positivo nello staff del Bologna: sospesi gli allenamenti

C’è un caso di sospetta positività al Coronavirus nel mondo del calcio italiano, proprio alla vigilia della riunione che dovrebbe sancire il via libera alla ripresa del campionato di serie A . Il Bologna ha comunicato oggi, mercoledì 27 maggio, che “l’ultima serie di esami a cui è stato sottoposto il gruppo-squadra ha evidenziato un caso di sospetta positività al Covid 19 relativamente a un membro dello staff”.

Nella nota il club emiliano annuncia che “in attesa di ulteriori approfondimenti, la squadra in via precauzionale riprenderà domani gli allenamenti in forma individuale e ad orari differenziati senza uso di locali comuni. Nel caso in cui fosse confermata la positività, il gruppo-squadra sarà isolato in ritiro”, prosegue la società.

