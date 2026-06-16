Francia Senegal streaming e diretta tv: dove vedere la partita dei Mondiali 2026

FRANCIA SENEGAL STREAMING TV – Oggi, martedì 16 giugno 2026, alle ore 21 Francia e Senegal scendono in campo a New York (Stati Uniti), partita valida per la fase a gironi dei Mondiali di calcio 2026. Dove vedere Francia Senegal in diretta tv o live streaming gratis? Dazn? Sky Sport? Mediaset? Rai? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio:

In tv

La partita tra Francia e Senegal sarà visibile in chiaro e completamente gratis e in HD su Rai 1. Il calcio d’inizio della partita è previsto alle ore 21 di oggi, martedì 16 giugno 2026. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti degli esperti.

Francia Senegal streaming live

Abbiamo visto dove vederla in tv, in streaming la partita Francia Senegal sarà visibile sulla piattaforma a pagamento Dazn che permette di seguire tutte le partite del Mondiale tramite, smartv, pc, tablet e smartphone. La piattaforma streaming infatti ha acquisito i diritti tv dell’intero evento ma alcune partite (35 su 104, tra i quali il match inaugurale, le semifinali e la finale) saranno visibili anche in chiaro, gratis, sui canali Rai.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere la partita tra Francia e Senegal, ma quali sono le probabili formazioni del match in programma oggi? Eccole:

FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Koundé, Konatè/Saliba, Upamecano, Theo Hernandez; Tchouaméni/Kante, Rabiot; Olise, Dembélé, Douè/Cherki; Mbappé

SENEGAL (4-2-3-1): Mendy; Diatta, Koulibaly, Niakhaté, Jakobs; Idrissa Gueye, Pape Gueye; Ismaila Sarr, Iliman Ndiaye, Mané; Jackson