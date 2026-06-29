Brasile Giappone streaming e diretta tv: dove vedere la partita dei Mondiali 2026

BRASILE GIAPPONE STREAMING TV – Oggi, lunedì 29 giugno 2026, alle ore 19 (ora italiana) Brasile e Giappone scendono in campo a Houston (Stati Uniti), partita valida per i sedicesimi di finale dei Mondiali di calcio 2026. Dove vedere Brasile Giappone in diretta tv o live streaming gratis? Dazn? Sky Sport? Mediaset? Rai? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio:

In tv e live streaming

La partita tra Brasile e Giappone sarà visibile in esclusiva sulla piattaforma streaming a pagamento Dazn. Il calcio d’inizio della partita è previsto alle ore 19 (orario italiano) di oggi, lunedì 29 giugno 2026. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti degli esperti. Dazn permette di seguire tutte le partite del Mondiale tramite, smartv, pc, tablet e smartphone. La piattaforma streaming infatti ha acquisito i diritti tv dell’intero evento ma alcune partite (35 su 104, tra i quali il match inaugurale, le semifinali e la finale) saranno visibili anche in chiaro, gratis, sui canali Rai.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere la partita tra Brasile e Giappone, ma quali sono le probabili formazioni del match in programma oggi? Eccole:

BRASILE (4-3-3): Alisson; Danilo, Gabriel, Marquinhos, Douglas Santos; Bruno Guimarães, Paquetá, Casemiro; Rayan, Cunha, Vinícius Jr. Allenatore: Carlo Ancelotti

GIAPPONE (3-4-2-1): Suzuki; Seko, Itakura, Ito; Sugawara, Tanaka, Kamada, Nakamura; Doan, Maeda; Ueda. Allenatore: Hajime Moriyasu.