Boxe, Mike Tyson battuto ai punti dallo youtuber 27enne Jake Paul

Lo youtuber Jake Paul ha battuto ai punti la leggenda della boxe Mike Tyson, tornato sul ring a 58 anni. Il match, preceduto dalle polemiche per la differenza d’età tra i due, è terminato con la vittoria del 27enne su decisione unanime dei tre giudici (80-72, 79-73 e 79-73).

Tyson ha resistito per tutti gli 8 round da 2 minuti, ma è riuscito a piazzare appena 18 colpi. Un’esibizione deludente per i milioni di spettatori che hanno assistito all’incontro dell’AT&T Stadium di Arlington in Texas, trasmesso in diretta da Netflix.

Al termine della sfida Paul ha reso omaggio all’ex campione del mondo, che ha combattuto con un tutore al ginocchio destro, accennando un piccolo inchino a pochi secondi dalla campana finale. I due si sono anche abbracciati. “Tyson è una leggenda, è stato un onore”, ha detto Paul. “Non sarei qui oggi senza di lui. È uno dei più grandi mai esistiti”. “Sono felice”, le parole invece di Tyson. “Non dovevo dimostrare niente a nessuno, ma solo a me stesso”.